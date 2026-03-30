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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

‘Urraco’ de Magaly Medina es acusado de infiel por su propia esposa y revela pruebas: ‘No te importó perder a tu familia

La pareja del reportero de Magaly Medina, Majo Delgado, compartió fotos de su esposo besando a otra mujer, desatando críticas y cientos de comentarios en redes.

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    ‘Urraco’ de Magaly Medina es acusado de infiel por su propia esposa y revela pruebas: ‘No te importó perder a tu familia
    Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer.
    ‘Urraco’ de Magaly Medina es acusado de infiel por su propia esposa y revela pruebas: ‘No te importó perder a tu familia

    El reportero de investigación Jonathan Lara, del programa 'Magaly TV: la firme', se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado públicamente de infidelidad por su esposa, Majo Delgado, quien difundió imágenes comprometedoras en redes sociales. El caso se volvió viral en TikTok, generando múltiples reacciones, no solo por la denuncia, sino también por el contexto: Lara ha sido pieza clave en investigaciones mediáticas que exponen conflictos de figuras públicas, incluyendo su reciente cobertura sobre Onelia Molina y el ampay de Mario Irivarren.

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    La acusación de Majo Delgado, con quien Jonathan Lara sostuvo una relación de cerca de ocho años y con quien tiene una hija, no se limitó a palabras. En sus redes sociales, publicó varias fotografías que muestran al reportero besándose con otra mujer dentro de una camioneta.

    Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel y revelan imágenes que lo delatan.
    Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel y revelan imágenes que lo delatan.

    De acuerdo con lo difundido, las imágenes no solo reflejan el acto en sí, sino también la aparente naturalidad con la que ocurrió, ya que en una de ellas ambos posan frente a la cámara. El mensaje que acompañó las publicaciones fue directo y cargado de indignación: “No te importó perder a tu familia”, escribió Majo Delgado, etiquetando la cuenta de su esposo y dejando en evidencia el impacto emocional del episodio.

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    La exposición continuó. En otra publicación, la esposa de Lara intensificó sus palabras, utilizando calificativos contundentes hacia su pareja:

    Qué asco de ser humano que eres, porquería. No te importó perder a tu familia y ahora sí, ¿te importa no perder tu trabajo? Déjame reírme un poco más, Jonathan Lara. Que tu amante te ayude a salir adelante y que tus malas acciones hablen por ti y punto”, escribió.

    Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel y revelan imágenes que lo delatan.
    Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel y revelan imágenes que lo delatan.

    Junto a las fotos del beso, Delgado difundió imágenes adicionales de la mujer involucrada, indicando que estaría vinculada al modelaje. Además, recurrió a TikTok para ampliar la difusión, compartiendo nuevamente el material y solicitando a sus seguidores ayuda para identificar a la tercera persona implicada.

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    El caso se viralizó rápidamente, generando comentarios de sorpresa y crítica. Internautas cuestionaron cuál sería la postura de Magaly Medina, conocida por su firme posición contra la infidelidad. Frases como “¿Y ahora qué hará Magaly, que no soporta a los infieles?” circularon con fuerza, señalando que esta situación podría poner a prueba la coherencia de su programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Urraco’ de Magaly Medina es acusado de infiel por su propia esposa y revela pruebas: ‘No te importó perder a tu familia
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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