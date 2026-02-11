Gustavo Salcedo regresa al ojo de la tormenta tras ser ‘ampayado’ con la madre de sus hijos Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo pasó la noche con NUEVA SALIENTE en el mismo lugar que estuvo con Maju Mantilla DÍAS ANTES | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Atv

Imágenes difundidas por Magaly Tv, La Firme muestran a Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, llegando a un departamento junto a su actual saliente, María Pía Vallejos. Lo que más llamó la atención es que días después el empresario habría acudido al mismo lugar acompañado por la exreina de belleza.

Las imágenes corresponden al 29 de enero y fueron captadas en un inmueble ubicado en la playa Señoritas, en Punta Hermosa. Posteriormente, el 5 de febrero, Gustavo habría regresado al mismo departamento con Maju Mantilla, donde, según el programa, ambos pasaron la noche.

La interrogante queda en el aire: ¿qué ocurrió realmente? Solo Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, quienes llevan varios meses separados, conocen la versión completa de los hechos. La duda que surge es si la conductora sabía que, días antes de su visita, el empresario había estado en ese mismo lugar con María Pía Vallejos.

Nuevas imágenes revelan más detalles

Después de que el programa Amor y Fuego mostrara imágenes de Salcedo y Maju ingresando juntos al departamento, ahora Magaly Tv, La Firme presentó un nuevo material en el que se ve al empresario llegar al mismo inmueble, pero acompañado por la joven veterinaria.

Apenas un día después de la emisión del otro programa de espectáculos, el espacio conducido por Magaly sorprendió con estas revelaciones adicionales.

En el avance promocional se escucha con tono irónico:

“Maju te la devolvieron. Gustavo Salcedo lleva a saliente al mismo lugar donde pasó la noche contigo”.