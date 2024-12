Daniela Daniela , quien ha sido muy abierta sobre su crecimiento personal, aseguró que su prioridad ahora es disfrutar de su círculo cercano. "Estoy muy feliz, no tengo tiempo para juegos. Mi vida está centrada en mi familia, mi novio, mis amigos cercanos y mi equipo. No necesito más", afirmó la cantante, quien se encuentra en un momento especial de su vida.

Como figura pública, las críticas siempre están presentes, pero Darcourt no deja que eso afecte su felicidad. "Nos conocemos desde hace años y tenemos una historia que nadie puede borrar. No me interesa lo que digan, porque estoy viviendo un momento hermoso de mi vida", contestó con firmeza a quienes cuestionan su relación con Waldir.