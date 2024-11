Daniela y su potente mensaje tras eliminación de su canción: "Me cansé de callar"

"Como ustedes lo saben hace 6 años empecé en esta aventura musical como solista, que me ha costado contruir muchísimo muchas cosas, hablando desde una banda, ideas de show y otras cosas. A esto sumémosle, el esfuerzo, las larguísimas jornadas, y muchísimas horas de show que en su momento tuve (...) Hace unos días me eliminaron por completo mi videoclip oficial de 'Señor Mentira', una canción que ustedes conocen que me llevó al corazón de muchos de ustedes en el país y al rededor del mundo", dijo en un momento.