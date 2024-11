“Entendemos tu frustración y agonía por no haber podido superar el éxito de ‘Señor Mentira’ y el álbum maravilloso ‘Esa soy yo’. Pero la fórmula no es quedarse en el pasado ni culpar a otros por tu estancamiento”, escribió Montes, sugiriendo que Daniela Darcourt debería enfocarse en su trabajo y no en generar controversias.