"Claro, yo soy de barrio, pero p*** no soy. Yo trabajo chambeo en lo mío. Yo soy cantante, a mí me gusta tomar mi quinua con leche, humilde, tranquilo... Me han ofrecido dos veces. Una vez me dijeron, 'te damos 25 mil dólares y te vas con nosotros hoy a México' ", dijo la cantante.

"Nos conocemos hace muchos años, tenemos una historia detrás de escena. La gente sabe que nunca he ventilado mi vida personal, siempre lo que ha salido es lo que he publicado, porque tampoco me voy a hacer la loca porque (no voy a decir) que no estoy y a la vez sí me estoy comiendo 'mi pan con chicharrón'. Soy honesta, se lo cuento a la gente y digan lo que digan, es mi vida, yo sé qué cosa hacer y qué no. La verdad no me importa, no me meto en la vida de nadie y no se metan en la mía", expresó la cantante.