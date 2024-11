Christian Cueva destacó que no abandonará el fútbol por la música, a pesar de haber grabado un tema con Pamela Franco . El jugador expresó su deseo de tener un retiro tranquilo del fútbol, por lo que se está preparando para ese nuevo capítulo.

A pesar de enfatizar que no abandonará el fútbol, Christian Cuev a afirmó que continuará presentándose en conciertos de cumbia , ya que es una pasión que disfruta profundamente.

“Hoy estoy enfocado en lo mío y lo que se viene para que el próximo año sea mejor (...) Hacer de mi carrera y lo que más deseo es acabarla bien. Admiro mucho a los cantantes, como admiro a Pamela, eso es parte de mí, me seguirás viendo bailando y disfrutando, es lo que me gusta", dijo en Amor y Fuego.