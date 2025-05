Paolo Guerrero sorprende con nuevo look y lo comparan con tiktoker Valentino Palacios

El capitán no solo brilla en la cancha, también en la pista de baile. Paolo Guerrero tiró la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños 75 de su madre, Doña Peta, y su cambio de look se robó todas las miradas. El detalle no pasó desapercibido: en redes lo compararon con el popular tiktoker Valentino Palacios.