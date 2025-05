Said Palao generó sorpresa con sus declaraciones tras regresar de su luna de miel con Alejandra Baigorria . Aunque antes del matrimonio se mostraba ilusionado con la idea de convertirse en padre, recientemente reveló que, por ahora, no tienen planes de tener un bebé. Esta inesperada postura no tardó en generar reacciones, y fue entonces cuando la 'rubia de Gamarra' decidió pronunciarse.

Alejandra Baigorria y Said Palao acaban de cumplir su primer mes de casados, y los rumores sobre un posible embarazo de la exchica reality no han tardado en surgir. Las especulaciones se intensificaron luego de que su propio padre, Sergio Baigorria, alimentara las versiones al señalar una supuesta 'pancita' q ue, según él, podría ser el indicio de su primer nieto.

Sin embargo, Said Palao se encargó de apagar las ilusiones de quienes esperaban ver a Alejandra Baigorria convertida en madre tras su luna de miel. El guerrero fue claro al descartar que tener un bebé esté entre sus planes actuales , asegurando además que no lo están buscando por el momento.

Tras las declaraciones de Said Palao, Alejandra Baigorria reapareció y sorprendió con una inesperada respuesta: reveló que ni siquiera ha sentido la necesidad de hacerse una prueba de embarazo. Esto, luego de que su esposo asegurara que no ha habido ningún indicio que sugiera un posible estado de gestación.

"No te puedo decir que no porque no me hice ninguna prueba ni nada", comenzó diciendo Alejandra Baigorria. Al igual que su pareja, descartó que tener un bebé esté entre sus planes en este momento, aunque con humor admitió que 'practicaron bastante' durante su viaje. ¿Se quedó con las ganas?