Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Laura Spoya revela la angustiante reacción de su hijita al enterarse de su fuerte accidente: "¡Qué te ha pasado!"

Laura Spoya se comunicó con Al Sexto Día y contó cómo evoluciona tras su operación y la reacción de su hija, pese al acuerdo familiar de no contarle lo ocurrido.

    ¡Reapareció! Tras el fuerte accidente automovilístico que vivió Laura Spoya la madrugada del jueves 12 de febrero, la conductora se enlazó en una llamada con un programa nocturno para contar cómo afronta su recuperación. Durante la conversación, también fue consultada por el estado de sus dos hijos, fruto de su relación con el empresario Brian Rullan.

    Laura Spoya confiesa cómo se encuentra de salud y revela la reacción de su hija tras conocer la noticia

    Mediante un enlace telefónico desde el hospital, Laura Spoya, contó que, pese a la fuerza del choque que dejó su auto empotrado contra una pared tras despistarse, ha procurado mantenerse serena, especialmente por sus hijos. Según detalló, los pequeños todavía no conocen completamente lo ocurrido.

    Tras esa revelación, la conductora del programa le preguntó si la decisión de no informarles era un acuerdo familiar, tomado para evitar preocupación o temor en los menores. No obstante, su hija mayor comenzó a notar que algo sucedía. “Mi hija es más viva que las arañas. Escuchó que la nanita me preguntó cómo seguía, cómo estaba, si me sentía mejor, y al toque me dijo: ‘Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Hazme videollamada’”, contó Spoya, conmovida por la reacción de la menor.

    La conductora explicó que, una vez estabilizada en la clínica, pudo comunicarse con ellos por videollamada para calmarlos y anticiparles algunos cambios en el hogar. A raíz de la lesión en las vértebras, deberá guardar reposo en una cama especial y cumplir rigurosamente las indicaciones médicas.

    Asimismo, reconoció que las consecuencias pudieron ser mucho más severas. De acuerdo con lo que reveló, el accidente incluso pudo dejarla inválida, una posibilidad que hoy la impulsa a valorar más que nunca la vida y el tiempo junto a su familia. Mientras permanece bajo observación, enfrenta esta etapa con entereza y el respaldo absoluto de sus seres queridos.

