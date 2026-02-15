El cirujano de Laura Spoya destacó la gravedad del accidente y subrayó que la atención médica oportuna fue crucial para evitar daños mayores.

Médico que operó a Laura Spoya habla de su recuperación | Composición: Wapa Captura de pantalla -

La conductora y exreina de belleza Laura Spoya atraviesa un proceso de rehabilitación que podría extenderse por un buen tiempo, luego de someterse a una operación de columna tras un accidente de tránsito ocurrido en Surco. El cirujano responsable del procedimiento, Alberto Salazar, compartió detalles sobre su evolución en el programa 'Al sexto día'.

¿Cómo será la recuperación de Laura Spoya tras someterse a delicada cirugía?

Durante la conversación televisiva, el especialista explicó que una de las principales inquietudes de la presentadora tras la intervención fue saber cuándo podría retomar su rutina laboral. Sin embargo, el médico subrayó la seriedad del accidente y destacó que la atención oportuna fue determinante para evitar consecuencias más graves.

“Quiere regresar rápido a trabajar, se le ha explicado que lo que ha pasado ha podido dejarle inválida… es más, el accidente pudo ser fatal”, expresó el cirujano.

El proceso de recuperación será gradual y exigirá constancia. La presentadora deberá someterse a sesiones de terapia física, usar un corsé especializado y mantener estrictas precauciones en sus actividades diarias. El especialista advirtió que deberá evitar impactos, movimientos bruscos y vibraciones, incluso al trasladarse en vehículo.

“Ella va a tener que tener una recuperación de a pocos, va a empezar con terapia física, evitar las vibraciones, los saltos, los baches en los autos y, sobre todo, tener mucho cuidado; por eso va a tener que usar un corsé, una faja… el promedio va de uno a tres meses”, precisó el especialista.

Además, el accidente también comprometió la musculatura de la conductora. Aunque la fractura ya fue estabilizada, la recuperación de los músculos será determinante para su evolución.

“Los músculos fueron la protección en ese momento; ahora son los que le generan dolor, porque la fractura ya ha sido estabilizada. Esa faja natural debe recuperarse y eso se logra con terapia física”, detalló Salazar.

Laura Spoya cuenta en vivo cómo fue su operación tras el accidente

La conductora relató detalles del procedimiento quirúrgico al que fue sometida luego del fuerte accidente que sufrió. Explicó que una de sus vértebras resultó comprometida y que la situación pudo tener consecuencias mucho más graves. “Si se movía un milímetro más esa vértebra rota me iba a quedar sin posibilidad de poder volver a caminar”, declaró.

También explicó que, tras su ingreso a la clínica, fue sometida a tomografías y resonancias magnéticas que confirmaron la fractura de la vértebra L1. "Es justo la vertebra que conduce a los nervios principales que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas”, declaró. Debido a la seriedad del diagnóstico, los médicos decidieron ingresarla a la unidad de cuidados intensivos para monitorear su estado y planificar la cirugía.

La comunicadora confesó que el dolor fue intenso y que requirió medicación con morfina para controlarlo. “Ha sido de los dolores más extremos de mi vida”, comentó, al explicar que la intervención debía realizarse con urgencia para evitar daños neurológicos permanentes.

Además, relató que vivió momentos de confusión y shock tras el accidente y su ingreso al centro de salud. “Recién estoy saliendo un poco del shock, cuando llegué a la clínica todo ha sido un poco confuso, yo he estado con estrés postraumático no se podía sentar ni parar y los médicos le dijeron que tenían que hacer un plan quirúrgico porque tenía fracturado las vértebras", aseguró Laura Spoya.