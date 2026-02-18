¡Increíble! Hija de Mauricio Diez Canseco inauguró el Rústica más grande del Perú

¡Increíble! Hija de Mauricio Diez Canseco inauguró el Rústica más grande del PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Camila Diez Canseco, primogénita de Mauricio Diez Canseco, afirmó que se siente feliz y entusiasmada por haber hecho realidad el proyecto de abrir el Rústica más grande del Perú, que se inauguró el último sábado en Pachacamac.
"Estoy feliz, ansiosa y muy entusiasmada porque he podido hacer realidad un gran proyecto para la cadena Rústica, con el lanzamiento de 'Rústica Granjita Pachacamac', que presenta una temática familiar. Acabo de terminar mi carrera universitaria y me graduó en marzo. Estoy aprendiendo mucho en la empresa y cumpliendo objetivos", señaló Camila Diez Canseco.
La inauguración de 'Rústica Granjita Pachacamac ' presenta un nuevo concepto de diversión familiar para toda la población del sur de Lima; donde habrán shows y conciertos, restaurante, piscina, ponys, juegos y actividades para niños que podrán disfrutar en un full day.
Por otro lado, la joven administradora confiesa que se encuentra enamorada y que divide su tiempo entre el amor y el trabajo.
"Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, estoy enamorada y la persona que me acompaña comparte conmigo los mismos valores, principios y visión de vida. Siento que tengo una relación muy linda y madura; que me da mucha paz. Además, me apoya mucho en el aspecto laboral", agregó Camila.
'Rústica Granjita Pachacamac' abrió sus puertas el sábado 14 con una gran fiesta de inauguración con la participación estelar de La Primerísima; así como de Las Doradas y Orquesta. Además, el domingo 15 hubo el show 'Carnavales con amor' con la orquesta N´Samble y Brayam Kamus. 'Rústica Granjita Pachacamac' está ubicado en avenida Manuel Valle, Pachacámac (Ex Granjita del Arriero)