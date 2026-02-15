Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Zelma Gálvez revive DESPECTIVO apodo que Tatiana Astengo le dio: "Cree que le ha ganado a alguien"

Zelma Gálvez revela supuestos maltratos de Tatiana Astengo y reabre el debate sobre rivalidades y trato entre artistas en la televisión peruana.

    Zelma Gálvez revive DESPECTIVO apodo que Tatiana Astengo le dio: “Cree que le ha ganado a alguien”
    Zelma Galvéz pide que se deje la violencia verbal. | Composición Wapa
    Zelma Gálvez revive DESPECTIVO apodo que Tatiana Astengo le dio: “Cree que le ha ganado a alguien”

    Las tensiones detrás de cámaras en el mundo artístico volvieron a salir a la luz luego de que la actriz y comediante Zelma Gálvez revelara experiencias que, según contó, marcaron su paso por la televisión. Sus declaraciones apuntaron directamente a Tatiana Astengo, recordada por su personaje de Reina Pachas en Al fondo hay sitio, generando conversación sobre el trato entre colegas dentro del espectáculo nacional.

    La artista, con más de tres décadas de trayectoria en la comedia peruana, decidió compartir estos recuerdos en una entrevista para el pódcast Historias detrás de las Historias con Jorge Salas, donde relató momentos que la hicieron sentirse vulnerada profesional y emocionalmente.

    Zelma Gálvez acusa comentarios despectivos: “Es muy cruel para hablar”

    Durante la conversación, Gálvez aseguró que en el pasado enfrentó actitudes de menosprecio por parte de algunas figuras del medio, situación que impactó en su autoestima y bienestar emocional. “Ya no aceptaría que ninguna actriz venga a ningunearme. He tenido actrices que se han atrevido en su momento a ser crueles conmigo. Yo me deprimía o me sentía muy mal”, confesó.

    Cuando se le pidió mencionar un nombre, no dudó en señalar a Astengo. “Es muy cruel para hablar. No solo conmigo, sino con muchos. Cree que le ha ganado a alguien. La misma vida va mostrando lo que es”, afirmó.

    Uno de los episodios que recordó fue una frase que escuchaba de manera recurrente: “Me decía: ‘Ahí viene la remate de sketch’”. Según explicó, inicialmente no interpretó esas palabras como una burla, pues entendía la importancia del remate en el humor. Sin embargo, con el tiempo percibió la intención detrás del comentario. “La forma cómo te lo dice, después de semanas te das cuenta: lo decían como un acto despectivo… la mala saña”, detalló.

    Rivalidades en el espectáculo: un problema que sigue vigente

    Las declaraciones de Gálvez reactivaron el debate sobre el ambiente laboral en la industria televisiva peruana, donde —según varios artistas— aún existen tensiones, egos y conflictos personales que pueden afectar el trabajo en equipo.

    Tatiana Astengo, conocida por su personalidad frontal y su participación en debates sociales y políticos, ha estado anteriormente en el centro de polémicas públicas por sus opiniones y actitudes. Mientras algunos valoran su postura crítica, otros consideran que sus comentarios suelen generar confrontaciones innecesarias.

    Por su parte, Zelma reflexionó sobre el impacto emocional de estas experiencias en los artistas. “Yo me deprimía o me sentía muy mal”, recordó, dejando claro que los conflictos no solo afectan la carrera profesional, sino también la salud mental.

    Una trayectoria de lucha y reconocimiento en la comedia

    Más allá de la controversia, Zelma Gálvez es considerada una figura clave del humor peruano. Desde su aparición en 1989 en Las mil y una de Carlos Álvarez, participó en producciones como El cartel del humor, Nadie se salva y La vacuna del humor, consolidando un estilo basado en la sátira política y social.

    En los últimos años, también logró conectar con nuevas audiencias gracias a su participación en El Gran Chef Famosos: El Restaurante, donde mostró una faceta distinta y cercana al público.

    Actualmente, la actriz asegura que prioriza su tranquilidad y respeto personal. “Ya no aceptaría que ninguna actriz venga a ningunearme”, sentenció, dejando un mensaje claro para las nuevas generaciones sobre la importancia de establecer límites en el ámbito laboral.

