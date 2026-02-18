La difusión de este audio ocurre en medio de la controversia que rodea El programa de streaming Q’Bochinche volvió a poner en el centro de la polémica el caso de Laura Spoya tras difundir un audio atribuido a un efectivo policial de la comisaría de Monterrico, quien habría confirmado el resultado del dosaje etílico practicado a la conductora luego del accidente que sufrió días atrás. En el registro se escucha al agente explicar cómo se desarrolló el procedimiento y cuál fue la situación legal tras la intervención.

Según el audio difundido, el policía señala que el vehículo ya había sido entregado y que no existía motivo para una detención, debido a que el resultado del examen no superaba el límite permitido por ley. “Ya se hizo entrega (del vehículo), no hay nada. No procede... porque si hubiera sido... si hubiera pasado los 0.50 sí queda detenido, pero este no. Ha sacado 0.20. Yo ya me retiré... ahora el caso se lo entregué a otra persona (...)”, se le escucha decir al efectivo en el material difundido.

Asimismo, el agente detalla que el incidente fue considerado como un despiste y no como un choque con terceros ni atropello, lo que también habría influido en el procedimiento seguido por las autoridades. “Es un despiste pues, no hay daños materiales, atropello es otra cosa. Choque con otro carro no hay, despiste nada más, es despiste que pasados los exámenes dio 0.20, negativo”, agrega en la grabación que ha generado múltiples reacciones en redes sociales.