Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo: su excuñado Jota Benz queda en shock

Majo con Sabor evidenció su cercanía con Gabriel Calvo en redes y aseguró que seguirán viéndose. Conoce los detalles de lo que dijo y la reacción de Jota Benz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo: su excuñado Jota Benz queda en shock
    Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo. | Composición Wapa | Tiktok
    Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo: su excuñado Jota Benz queda en shock

    María José Vigil, conocida como Majo con Sabor, volvió a acaparar titulares tras mostrar en redes el cercano vínculo que mantiene con el actor Gabriel Calvo. La influencer y chef profesional fue consultada sobre el tema durante una entrevista en una conocida emisora radial, donde no dudó en responder con total sinceridad. Lo que más llamó la atención fue que sus declaraciones se dieron ante la presencia de su excuñado Jota Benz, generando diversas reacciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jefferson Farfán lleva de viaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños y grita su amor: “Iluminas mi vida. Te amo”

    Majo con Sabor revela cuál es su relación con Gabriel Calvo

    Durante una entrevista reciente en Radio La Zona, Majo con Sabor fue consultada inevitablemente sobre el tipo de vínculo que mantiene con Gabriel Calvo. La expareja de Gino Assereto explicó que existe una cercanía entre ambos debido a proyectos laborales en común, aunque no cerró la puerta a que en el futuro pueda surgir algo más entre ellos.

    ¿Tú estás saliendo realmente con el señor Gabriel Calvo?”, le preguntó la locutora, a lo que ella respondió: “Es mi amigo y es mi socio”. Luego, ante una nueva consulta, añadió: “Si me van a seguir viendo (con él) porque tenemos proyectos muy bonitos este año y vamos a estar juntos esperemos que bastante tiempo”.

    Mientras se desarrollaba la entrevista, Jota Benz no ocultó su sorpresa frente a las preguntas del programa radial. Finalmente, Majo con Sabor dejó abierta la posibilidad de iniciar una relación sentimental más adelante y precisó: “Me estoy refiriendo que por ahora no tengo nada... pero podría tener algo con Gabriel, con Emilio, con cualquier persona que esté al frente mío”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿Se viene el bebé? Melissa Paredes emociona con anuncio sorpresa: "La familia crece, no puedo estar más feliz"

    Majo con Sabor confesó que sufrió tras su ruptura con Gino Assereto

    Majo con Sabor dejó ver su lado más sensible tras el término de su relación con Gino Assereto. En julio de 2025, durante un episodio de su pódcast Doble Sentido, la chef peruana se sinceró sobre la ruptura con el influencer, revelando que el impacto emocional fue mayor de lo que muchos pensaban.

    Visiblemente afectada, confesó haber atravesado un momento de intenso dolor luego del quiebre sentimental. En su relato, Majo reconoció que no se encontraba bien anímicamente debido a la situación personal que vivía; sin embargo, afirmó que no podía detenerse. “No estoy bien, pero tengo que continuar trabajando”, expresó, dejando claro que debía seguir adelante con sus compromisos profesionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Majo con Sabor rompe su silencio y revela si tiene una relación con Gabriel Calvo: su excuñado Jota Benz queda en shock
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    ¿Se viene el bebé? Melissa Paredes emociona con anuncio sorpresa: "La familia crece, no puedo estar más feliz"

    Revelan el verdadero trato de Christian Cueva con la hija mayor de Pamela López

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    Lo más vistos en Farándula

    Sergio Peña tuvo conversación con mujer denunciante a solo minutos después de “reunión” con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, afirma abogado

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Carlos Zambrano tiene insólita decisión en medio de denuncia por presunto abuso a mujer argentina

    Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”

    Melissa Klug confiesa la drástica decisión de Samahara Lobatón contra su familia por ir contra Bryan Torres

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;