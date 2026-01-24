Majo con Sabor evidenció su cercanía con Gabriel Calvo en redes y aseguró que seguirán viéndose. Conoce los detalles de lo que dijo y la reacción de Jota Benz.

María José Vigil, conocida como Majo con Sabor, volvió a acaparar titulares tras mostrar en redes el cercano vínculo que mantiene con el actor Gabriel Calvo. La influencer y chef profesional fue consultada sobre el tema durante una entrevista en una conocida emisora radial, donde no dudó en responder con total sinceridad. Lo que más llamó la atención fue que sus declaraciones se dieron ante la presencia de su excuñado Jota Benz, generando diversas reacciones.

Majo con Sabor revela cuál es su relación con Gabriel Calvo

Durante una entrevista reciente en Radio La Zona, Majo con Sabor fue consultada inevitablemente sobre el tipo de vínculo que mantiene con Gabriel Calvo. La expareja de Gino Assereto explicó que existe una cercanía entre ambos debido a proyectos laborales en común, aunque no cerró la puerta a que en el futuro pueda surgir algo más entre ellos.

“¿Tú estás saliendo realmente con el señor Gabriel Calvo?”, le preguntó la locutora, a lo que ella respondió: “Es mi amigo y es mi socio”. Luego, ante una nueva consulta, añadió: “Si me van a seguir viendo (con él) porque tenemos proyectos muy bonitos este año y vamos a estar juntos esperemos que bastante tiempo”.

Mientras se desarrollaba la entrevista, Jota Benz no ocultó su sorpresa frente a las preguntas del programa radial. Finalmente, Majo con Sabor dejó abierta la posibilidad de iniciar una relación sentimental más adelante y precisó: “Me estoy refiriendo que por ahora no tengo nada... pero podría tener algo con Gabriel, con Emilio, con cualquier persona que esté al frente mío”.

Majo con Sabor confesó que sufrió tras su ruptura con Gino Assereto

Majo con Sabor dejó ver su lado más sensible tras el término de su relación con Gino Assereto. En julio de 2025, durante un episodio de su pódcast Doble Sentido, la chef peruana se sinceró sobre la ruptura con el influencer, revelando que el impacto emocional fue mayor de lo que muchos pensaban.