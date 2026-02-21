Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"

Jazmín Pinedo defiende a Gino Assereto tras rumores de romance con Valentino. La presentadora destacó la importancia de aclarar la situación mediática en su programa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"
    Jazmín Pinedo se pronuncia tras comunicado de Gino Assereto | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"

    Jazmín Pinedo se pronunció para mostrar su respaldo a Gino Assereto, luego de que este compartiera un comunicado para aclarar los rumores de romance con Valentino. La expareja del exchico reality le dio un "jalón" de orejas a Jota Benz, quien fue el encargado de bromear con una confirmación de la supuesta relación.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Muere el ícono de la salsa, Willie Colón, a los 75 años

    ¿Qué dijo Jazmín Pinedo tras comunicado de Gino Assereto por supuesta relación con Valentino?

    La conductora Jazmín Pinedo decidió pronunciarse públicamente sobre la polémica generada por los rumores que vinculan sentimentalmente a su expareja con el influencer Valentino. Durante la emisión matutina de su espacio televisivo, la presentadora abordó el tema de manera directa y explicó cómo surgió la situación que terminó generando comentarios masivos en redes sociales y medios de comunicación.

    En su intervención, la figura televisiva respaldó la postura asumida por Gino Assereto, quien recientemente difundió un comunicado para aclarar el tema. Sin embargo, también manifestó su incomodidad con Jota Benz, su excompañero en 'Esto es Guerra', luego de que confirmara públicamente que todo se trataba de una broma, lo que intensificó la ola de especulaciones.

    Durante la transmisión de 'Más Espectáculos', la conductora explicó cómo se desarrolló la situación y por qué el tema terminó escalando mediáticamente.

    "A lo largo de esas semanas, ha sido varias semanas, ¿no? Valentino, todos lo conocemos, reconocido, muy reconocido en TikTok, ha venido haciendo algunas bromas respecto a Gino Assereto, que es el papá de mi hija, justo ayer estábamos conversando en casa un poquito, y él ha estado disfrutando mucho de esta broma, como muchos de nosotros, que tenemos 5 dedos de frente y que entendemos que es una broma",

    La presentadora también se refirió a la decisión que tomó el padre de su hija frente a la magnitud que alcanzó la controversia.

    "Pero esto ha escalado a otros límites y es por eso que Gino Assereto ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales, para aclarar un poquito la situación".

    wapa.pe

    PUEDES VER: Examiga de Pamela Franco RESPALDA a Pamela López y la defiende de demandas de Cueva

    SOBRE EL AUTOR:
    Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Tragedia en la TV: fallece exchico reality de paro cardiorrespiratorio y su amigo rompe en llanto

    Querida ex chica reality de “EEG” reaparece y anuncia su embarazo tras una dura batalla: “Gracias por aferrarte a mí”

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Magaly critica a Marisel Linares tras admitir que su auto atropelló a una deportista, pero no expuso al responsable: "Era su hijastro"

    Examiga de Pamela Franco RESPALDA a Pamela López y la defiende de demandas de Cueva

    Natalie Vértiz rompe el silencio en vivo y revela si realmente mantiene a Yaco Eskenazi: "No juzgo a nadie..."

    Luciana Fuster habría ignorado a Flavia López tras quitarle su apoyo durante final del Miss Grand

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;