Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"

Jazmín Pinedo defiende a Gino Assereto tras rumores de romance con Valentino. La presentadora destacó la importancia de aclarar la situación mediática en su programa.

Jazmín Pinedo se pronunció para mostrar su respaldo a Gino Assereto, luego de que este compartiera un comunicado para aclarar los rumores de romance con Valentino. La expareja del exchico reality le dio un "jalón" de orejas a Jota Benz, quien fue el encargado de bromear con una confirmación de la supuesta relación.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo tras comunicado de Gino Assereto por supuesta relación con Valentino?

La conductora Jazmín Pinedo decidió pronunciarse públicamente sobre la polémica generada por los rumores que vinculan sentimentalmente a su expareja con el influencer Valentino. Durante la emisión matutina de su espacio televisivo, la presentadora abordó el tema de manera directa y explicó cómo surgió la situación que terminó generando comentarios masivos en redes sociales y medios de comunicación.

En su intervención, la figura televisiva respaldó la postura asumida por Gino Assereto, quien recientemente difundió un comunicado para aclarar el tema. Sin embargo, también manifestó su incomodidad con Jota Benz, su excompañero en 'Esto es Guerra', luego de que confirmara públicamente que todo se trataba de una broma, lo que intensificó la ola de especulaciones.

Durante la transmisión de 'Más Espectáculos', la conductora explicó cómo se desarrolló la situación y por qué el tema terminó escalando mediáticamente.

"A lo largo de esas semanas, ha sido varias semanas, ¿no? Valentino, todos lo conocemos, reconocido, muy reconocido en TikTok, ha venido haciendo algunas bromas respecto a Gino Assereto, que es el papá de mi hija, justo ayer estábamos conversando en casa un poquito, y él ha estado disfrutando mucho de esta broma, como muchos de nosotros, que tenemos 5 dedos de frente y que entendemos que es una broma",

La presentadora también se refirió a la decisión que tomó el padre de su hija frente a la magnitud que alcanzó la controversia.