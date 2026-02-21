La noticia se confirmó por la familia del salsero a través de un comunicado en sus redes sociales.

El mundo de la salsa está de luto. El ídolo de la salsa, Willie Colón, falleció a los 75 años de edad este sábado 21 de febrero. La noticia fue confirmada en las redes sociales a través de un comunicado hecho por los familiares del intérprete de 'Todo tiene su final'.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", se lee al inicio del comunicado.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice el mensaje.

Foto: Facebook Willie Colón

Willie Colón se encontraba hospitalizado

Los pasados días se dio a conocer el delicado estado de salud del reconocido salsero, quien fue ingresado de urgencias a un hospital en Nueva York.

El bajista Bobby Valentín, pieza clave de la Fania All-Stars pidió a sus seguidores oraciones para el intérprete: “Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios”.

Mientras que el salsero Rubén Blades informó en su cuenta de X que su colega se encontraba internado por un aparente problema respiratorio: “No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

La trayectoria musical que consolidó a Willie Colón como leyenda de la salsa

Nacido en Nueva York en 1950 y de ascendencia puertorriqueña, el artista creció en el Sur del Bronx en un entorno marcado por la cultura latina. Desde pequeño mostró interés por la música, iniciándose con instrumentos escolares hasta descubrir su verdadera vocación en la adolescencia, cuando comenzó a desarrollar el estilo que lo convertiría en una figura clave del género.

Su salto a la fama llegó siendo muy joven, tras grabar su primer álbum junto a Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más influyentes de la historia de la salsa bajo el sello Fania Records. Juntos popularizaron numerosos temas que marcaron a toda una generación y ayudaron a expandir el alcance internacional del ritmo caribeño.

Más adelante, también impulsó la carrera de Rubén Blades, con quien desarrolló proyectos que ampliaron la narrativa social dentro de la salsa. A lo largo de su trayectoria colaboró además con grandes figuras como Celia Cruz, consolidando una discografía extensa y ampliamente reconocida.