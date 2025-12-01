Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Llegó diciembre con el último FERIADO LARGO del 2025 que suspenderá las clases escolares por 4 días

En diciembre de 2025, los peruanos podrán disfrutar de un atractivo fin de semana largo, con cuatro días seguidos de descanso, ideales para viajar o tomar una pausa de la rutina laboral.

    Con la llegada de diciembre, numerosos trabajadores en el Perú empiezan a organizar sus días libres y a revisar los feriados que traerá el 2025. Para ese año, se ha previsto un atractivo ‘feriado largo’ que permitirá disfrutar de hasta cuatro días continuos de descanso, una ocasión ideal para viajar, compartir tiempo en familia o simplemente desconectarse de las responsabilidades laborales.

    Estas fechas libres son muy apreciadas por quienes buscan un respiro en su día a día y desean aprovechar el cierre del año.

    Feriado largo en Perú: hasta 4 días de descanso se puede tener en diciembre de 2025

    En diciembre, el país tendrá dos feriados seguidos: la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, que en 2025 caerán lunes 8 y martes 9. Gracias a esta coincidencia, y junto al descanso habitual del sábado 6 y domingo 7, se generará un ‘feriado largo’ de cuatro días consecutivos a nivel nacional. Será una excelente oportunidad para que miles de peruanos organicen viajes, actividades familiares o disfruten de un descanso prolongado.

    ¿Quiénes podrán descansar en el feriado largo de 4 días durante diciembre de 2025?

    El ‘feriado largo’ de cuatro días en diciembre de 2025 favorecerá principalmente a los empleados del sector público, quienes generalmente no trabajan sábados y domingos. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de disfrutar de un fin de semana extendido dependerá de las disposiciones de cada empresa, ya que muchos centros laborales operan durante los fines de semana.

    Aun así, los feriados del 8 y 9 de diciembre son de descanso obligatorio para ambos sectores; y si se trabaja en esas fechas, corresponde recibir un pago adicional o un día de compensación. Quienes puedan aprovechar estos días tendrán una pausa ideal para viajar, realizar actividades recreativas o pasar tiempo en familia.

    Feriados en diciembre 2025, según calendario oficial

    8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

    9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

    25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

