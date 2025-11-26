Wapa.pe
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?

Diciembre inicia con varios feriados y días no laborables que permitirán disfrutar de un descanso prolongado en todo el Perú. Aquí te contamos cuáles son.

    ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?
    Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional.
    ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?

    Diciembre inicia con fuerza en el Perú tras la publicación de El Peruano, que confirmó una serie de feriados y días no laborables para cerrar el año. Esta programación especial permitirá a muchos planificar descansos, viajes o actividades pendientes.

    En esta nota encontrarás toda la información necesaria para organizarte con anticipación y aprovechar al máximo este extenso periodo de descanso que marcará el final del 2025.

    ¿Cuáles son los 8 días libres del feriado largo en Perú?

    De acuerdo con el diario El Peruano, se podrá disfrutar de 8 días libres tras los dos feriados largos que tiene el mes de diciembre. A continuación te detallamos cuáles son:

    Primer feriado largo - Sábado 6 al martes 9 de diciembre

    • Sábado 06 de diciembre: Día no laborable para el sector público
    • Domingo 07 de diciembre: Día no laborable para el sector público
    • Lunes 08 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
    • Martes 09 de diciembre: Día de la Batalla de Ayacucho

    Segundo feriado largo en Perú - Jueves 25 al domingo 28 de diciembre

    • Jueves 25 de diciembre: Celebración por Navidad
    • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
    • Sábado 27 de diciembre: Día no laborable para el sector público
    • Domingo 28 de diciembre: Día no laborable para el sector público
    ¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú

    • 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
    • 17 de abril (jueves): Jueves Santo
    • 18 de abril (viernes): Viernes Santo
    • 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
    • 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
    • 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
    • 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
    • 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
    • 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
    • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
    • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
    • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
    • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
    • 25 de diciembre (jueves): Navidad
    ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

