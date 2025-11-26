Diciembre inicia con varios feriados y días no laborables que permitirán disfrutar de un descanso prolongado en todo el Perú. Aquí te contamos cuáles son.

Diciembre inicia con fuerza en el Perú tras la publicación de El Peruano, que confirmó una serie de feriados y días no laborables para cerrar el año. Esta programación especial permitirá a muchos planificar descansos, viajes o actividades pendientes.

En esta nota encontrarás toda la información necesaria para organizarte con anticipación y aprovechar al máximo este extenso periodo de descanso que marcará el final del 2025.

¿Cuáles son los 8 días libres del feriado largo en Perú?

De acuerdo con el diario El Peruano, se podrá disfrutar de 8 días libres tras los dos feriados largos que tiene el mes de diciembre. A continuación te detallamos cuáles son:

Primer feriado largo - Sábado 6 al martes 9 de diciembre

Sábado 06 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 07 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Lunes 08 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Martes 09 de diciembre: Día de la Batalla de Ayacucho

Segundo feriado largo en Perú - Jueves 25 al domingo 28 de diciembre

Jueves 25 de diciembre: Celebración por Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Sábado 27 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 28 de diciembre: Día no laborable para el sector público

¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú