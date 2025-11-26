ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Diciembre inicia con fuerza en el Perú tras la publicación de El Peruano, que confirmó una serie de feriados y días no laborables para cerrar el año. Esta programación especial permitirá a muchos planificar descansos, viajes o actividades pendientes.
En esta nota encontrarás toda la información necesaria para organizarte con anticipación y aprovechar al máximo este extenso periodo de descanso que marcará el final del 2025.
¿Cuáles son los 8 días libres del feriado largo en Perú?
De acuerdo con el diario El Peruano, se podrá disfrutar de 8 días libres tras los dos feriados largos que tiene el mes de diciembre. A continuación te detallamos cuáles son:
Primer feriado largo - Sábado 6 al martes 9 de diciembre
- Sábado 06 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Domingo 07 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Lunes 08 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
- Martes 09 de diciembre: Día de la Batalla de Ayacucho
Segundo feriado largo en Perú - Jueves 25 al domingo 28 de diciembre
- Jueves 25 de diciembre: Celebración por Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Sábado 27 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Domingo 28 de diciembre: Día no laborable para el sector público
¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 17 de abril (jueves): Jueves Santo
- 18 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
- 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
- 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
- 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
- 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
- 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
- 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
- 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves): Navidad