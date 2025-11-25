Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

El Lancet Countdown Latinoamérica 2025 señala que la escasez de áreas sombreadas y la reducida presencia de vegetación en estas ciudades está incrementando las muertes asociadas al calor extremo y favoreciendo la propagación de enfermedades como el dengue .

Lima, Trujillo y Arequipa atraviesan un escenario preocupante frente al avance del calentamiento global. El Lancet Countdown Latinoamérica 2025 ubicó a estas tres ciudades entre las que presentan menor proporción de áreas verdes, una condición que incrementa la exposición al calor, amplifica los riesgos para la salud y genera pérdidas económicas cada vez mayores. El informe, que evalúa 41 indicadores relacionados con ambiente, salud y productividad, concluye que la escasez de infraestructura natural deja a millones de habitantes en una situación de creciente vulnerabilidad.

Los especialistas alertan que el sostenido aumento de las temperaturas, sumado a la casi total falta de sombra urbana en zonas densamente habitadas, está creando un ambiente propicio para la propagación de enfermedades, elevando la mortalidad vinculada al calor y acentuando desigualdades preexistentes. La ausencia de parques, árboles y coberturas vegetales intensifica un panorama que ya se proyecta complejo para los próximos años.

Informe Lancet Countdown: déficit de vegetación, calor persistente y mayores riesgos

Según el Lancet Countdown Latinoamérica 2025 —elaborado con el aporte de 25 instituciones académicas y organismos de Naciones Unidas— Lima, Trujillo y Arequipa figuran entre las ciudades con menos cobertura vegetal en la región. Esta carencia no solo impacta en la calidad del aire y la sensación de calor, sino que también incrementa la exposición de la población a olas de calor más frecuentes y duraderas.

La temperatura promedio en la región muestra un ascenso sostenido desde el año 2000. Entre 2001 y 2015 aumentó 0.5 °C, llegando a 23.8 °C; para 2024 alcanzó 24.3 °C, su máximo histórico. En el Perú, la media térmica subió 1 °C entre 2000 y 2024, un incremento considerable que ha transformado los patrones de exposición y riesgo.

Los expertos destacan que la falta de vegetación intensifica el fenómeno de isla de calor urbana, donde superficies como el asfalto y las estructuras metálicas absorben calor durante el día y lo liberan lentamente en la noche. Esto no solo aumenta la sensación térmica, sino que también provoca mayores complicaciones respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, sobre todo en grupos vulnerables.

El reporte también advierte que la mortalidad asociada al calor extremo ha crecido en toda la región. Entre 2012 y 2021 se registró un promedio anual de 2.2 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que significa un incremento del 103 % respecto a 1990-1999. Asimismo, los investigadores relacionan el alza de las temperaturas con un aumento del 95 % en el riesgo de transmisión del dengue debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

En el plano económico, el documento indica que en 2024 se perdieron USD 52 mil millones en productividad por jornadas laborales afectadas por el calor extremo, un 12.6 % más que en 2023. En el Perú, el 58.2 % de estas pérdidas se concentró en el sector agrícola, reflejando el impacto directo en cultivos, riego, transporte y mano de obra.