ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY

ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOYÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha advertido sobre un incremento en la velocidad del viento en ocho ciudades del Perú, principalmente las ubicadas en la costa. ¿Está tu región en la lista de afectadas? En este artículo te proporcionamos todos los detalles.
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Regiones peruanas bajo la amenaza de intensos vientos: ¿Cuáles serán las zonas impactadas?
De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 153, emitido el 19 de abril, el fenómeno comenzará el martes 21 y continuará hasta el jueves 23, afectando las siguientes regiones:
- Áncash
- Arequipa
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Piura
Además, según el organismo climatológico, el incremento en la fuerza de los vientos, previstos de moderada a extrema intensidad a lo largo de la costa peruana, podría generar efectos como levantamiento de polvo y arena, disminuyendo la visibilidad horizontal e incrementando la neblina en áreas próximas al litoral.
Predicciones para el 21 al 23 de abril: ¿qué se anticipa en estos días?
El Senamhi ha detallado que el martes 21 se esperan vientos alcanzando velocidades de hasta 34 km/h en la costa norte, 33 km/h en la costa central y 23 km/h en la costa sur. En la región de Ica, las ráfagas podrían llegar a los 35 km/h.
Entre el 22 y el 23 de abril, se esperan incrementos en la velocidad del viento a partir de los 37 km/h en el norte, 35 km/h en la costa central, y 23 km/h en el sur, mientras que en Ica los vientos podrían alcanzar hasta 38 km/h.