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ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY

Senamhi alerta sobre el incremento de vientos en ocho ciudades del Perú. Infórmate sobre las regiones impactadas hasta el 23 de abril.

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    ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY
    Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY
    ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha advertido sobre un incremento en la velocidad del viento en ocho ciudades del Perú, principalmente las ubicadas en la costa. ¿Está tu región en la lista de afectadas? En este artículo te proporcionamos todos los detalles.

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    Regiones peruanas bajo la amenaza de intensos vientos: ¿Cuáles serán las zonas impactadas?

    De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 153, emitido el 19 de abril, el fenómeno comenzará el martes 21 y continuará hasta el jueves 23, afectando las siguientes regiones:

    • Áncash
    • Arequipa
    • Callao
    • Ica
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Piura

    Además, según el organismo climatológico, el incremento en la fuerza de los vientos, previstos de moderada a extrema intensidad a lo largo de la costa peruana, podría generar efectos como levantamiento de polvo y arena, disminuyendo la visibilidad horizontal e incrementando la neblina en áreas próximas al litoral.

    Predicciones para el 21 al 23 de abril: ¿qué se anticipa en estos días?

    El Senamhi ha detallado que el martes 21 se esperan vientos alcanzando velocidades de hasta 34 km/h en la costa norte, 33 km/h en la costa central y 23 km/h en la costa sur. En la región de Ica, las ráfagas podrían llegar a los 35 km/h.

    Aviso Meteorológico N.° 153 del Senamhi.
    Aviso Meteorológico N.° 153 del Senamhi.

    Entre el 22 y el 23 de abril, se esperan incrementos en la velocidad del viento a partir de los 37 km/h en el norte, 35 km/h en la costa central, y 23 km/h en el sur, mientras que en Ica los vientos podrían alcanzar hasta 38 km/h.

    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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