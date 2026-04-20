ALERTA CLIMÁTICA: Senamhi advierte fuertes vientos en 8 regiones desde HOY

Senamhi alerta sobre el incremento de vientos en ocho ciudades del Perú. Infórmate sobre las regiones impactadas hasta el 23 de abril.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha advertido sobre un incremento en la velocidad del viento en ocho ciudades del Perú, principalmente las ubicadas en la costa. ¿Está tu región en la lista de afectadas? En este artículo te proporcionamos todos los detalles.

Regiones peruanas bajo la amenaza de intensos vientos: ¿Cuáles serán las zonas impactadas?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 153, emitido el 19 de abril, el fenómeno comenzará el martes 21 y continuará hasta el jueves 23, afectando las siguientes regiones:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

Además, según el organismo climatológico, el incremento en la fuerza de los vientos, previstos de moderada a extrema intensidad a lo largo de la costa peruana, podría generar efectos como levantamiento de polvo y arena, disminuyendo la visibilidad horizontal e incrementando la neblina en áreas próximas al litoral.

Predicciones para el 21 al 23 de abril: ¿qué se anticipa en estos días?

El Senamhi ha detallado que el martes 21 se esperan vientos alcanzando velocidades de hasta 34 km/h en la costa norte, 33 km/h en la costa central y 23 km/h en la costa sur. En la región de Ica, las ráfagas podrían llegar a los 35 km/h.

Aviso Meteorológico N.° 153 del Senamhi.