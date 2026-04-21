Melanie Martínez LLORA DESGARRADORAMENTE tras denuncia de Christian Domínguez: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, se mostró profundamente afectada ante los medios tras conocer que el cantante la denunció nuevamente, esta vez por presunto maltrato psicológico. La artista y emprendedora señaló que esta acción legal estaría vinculada a la promoción de su negocio de helados artesanales y a la canción que lanzó recientemente junto a Pamela Franco, la cual muchos interpretaron como una indirecta hacia el cumbiambero.

Durante sus declaraciones, Martínez detalló: “La denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico. Dice que le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y también de la canción, entre otras cosas que ha dicho que de verdad están superfuera de lugar”.

Asimismo, indicó que Domínguez ha vuelto a acusarla de una supuesta alienación parental respecto a su hija Camila, pese a que ese tema ya fue evaluado por especialistas y archivado, descartándose cualquier tipo de manipulación.

Acusa afectación a su emprendimiento

Entre lágrimas, Martínez expresó que percibe estas acciones como un intento de perjudicar tanto su estabilidad emocional como su sustento económico, ya que impactan directamente en el negocio que ha levantado para mantener a su familia.

“Me pone trabas (para trabajar)... Dice que planeo lastimarlo. ¿Qué hay del maltrato que he sufrido yo al ver a mi hija mal por su mal comportamiento e insultos de redes y del colegio?”, cuestionó.

También afirmó que nunca ha impedido el vínculo entre Domínguez y su hija, y que, si esta situación ha permitido que ambos retomen contacto, lo considera positivo. Sin embargo, advirtió que no desea que el caso sea utilizado para mejorar la imagen pública del cantante.

“Espero que no esté utilizando esto para limpiar la pésima imagen como padre que se ha ganado él solo por sus propias acciones y que no esté utilizando nuevamente a mi hija y que le vuelva a lastimar el corazón”, declaró.

La cantante recordó además que, durante 17 años, evitó pronunciarse negativamente sobre Domínguez y que sus recientes comentarios surgieron tras los conflictos y audios difundidos en redes sociales, donde familiares del artista habrían tenido expresiones despectivas hacia su hija.

La respuesta de Domínguez por denuncia

Por su parte, Christian Domínguez se refirió a la denuncia y aseguró que no busca perjudicar a la madre de su hija ni interferir en sus actividades laborales, aunque justificó la medida legal por lo que considera un exceso de situaciones.

“Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, afirmó.

El cantante sostuvo que la situación ha llegado a un límite y que consideró necesario tomar acciones por el bienestar emocional de todos los involucrados, especialmente de su hija.

“Solamente si estamos aquí es porque creemos que es suficiente, creemos que todo tiene un límite y creemos que ya se está desbordando, porque esto no es simplemente porque a alguien no le gusta que hablen de uno. Como puede decir una vez, dos, tres, cinco, diez. Esto ya pasó”, expresó.