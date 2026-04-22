Pamela Franco volvió a acaparar la atención pública tras presentarse en el programa de Andrea Llosa, donde decidió hablar sin filtros sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante la entrevista, la cantante relató cómo enfrentó el diagnóstico de su hija menor, una etapa complicada que coincidió con una fuerte crisis en su relación con Christian Domínguez.

En la conversación emitida por Panamericana Televisión, la artista explicó que todo ocurrió meses antes de que saliera a la luz la infidelidad del líder de la Gran Orquesta Internacional. En medio de ese escenario, aseguró que su prioridad fue completamente su hija, lo que terminó generando un quiebre en su relación de pareja.

El duro testimonio sobre Christian Domínguez

Franco contó que, mientras atravesaba este proceso emocional, no recibió el apoyo que esperaba por parte de su entonces pareja. Incluso, reveló que Domínguez cuestionó su dedicación como madre y expresó incomodidad por la falta de atención en la relación. “Meses antes, él sabía lo que estábamos viviendo como padres. Yo estaba completamente enfocada en mi hija. No me voy a olvidar sus palabras: ‘Ya basta, no todo es ca***’”, confesó.

Asimismo, señaló que estas actitudes no solo ocurrieron en privado, sino que también habrían sido expresadas frente a personas cercanas. Pese a ello, la cantante aclaró que nunca obligó al cumbiambero a continuar con ella, aunque reconoció que su enfoque total en la maternidad pudo afectar la dinámica de pareja.

Revela diagnóstico de su hija entre lágrimas

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Pamela Franco confirmó que su hija ha sido diagnosticada con autismo. La cantante remarcó que no se trata de una enfermedad, sino de una condición que implica desafíos importantes, especialmente en el proceso de aceptación.