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Pamela Franco recordó la dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija

Pamela Franco recordó, entre lágrimas, la conducta de Christian Domínguez cuando vivían la condición de su niña.

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    Pamela Franco recordó la dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija
    Pamela Franco recordó la DOLOROSA REACCIÓN de Christian Domínguez ante el DIAGNÓSTICO de su hija | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Pamela Franco recordó la dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija

    Pamela Franco volvió a acaparar la atención pública tras presentarse en el programa de Andrea Llosa, donde decidió hablar sin filtros sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante la entrevista, la cantante relató cómo enfrentó el diagnóstico de su hija menor, una etapa complicada que coincidió con una fuerte crisis en su relación con Christian Domínguez.

    En la conversación emitida por Panamericana Televisión, la artista explicó que todo ocurrió meses antes de que saliera a la luz la infidelidad del líder de la Gran Orquesta Internacional. En medio de ese escenario, aseguró que su prioridad fue completamente su hija, lo que terminó generando un quiebre en su relación de pareja.

    El duro testimonio sobre Christian Domínguez

    Franco contó que, mientras atravesaba este proceso emocional, no recibió el apoyo que esperaba por parte de su entonces pareja. Incluso, reveló que Domínguez cuestionó su dedicación como madre y expresó incomodidad por la falta de atención en la relación. “Meses antes, él sabía lo que estábamos viviendo como padres. Yo estaba completamente enfocada en mi hija. No me voy a olvidar sus palabras: ‘Ya basta, no todo es ca***’”, confesó.

    Asimismo, señaló que estas actitudes no solo ocurrieron en privado, sino que también habrían sido expresadas frente a personas cercanas. Pese a ello, la cantante aclaró que nunca obligó al cumbiambero a continuar con ella, aunque reconoció que su enfoque total en la maternidad pudo afectar la dinámica de pareja.

    Revela diagnóstico de su hija entre lágrimas

    Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Pamela Franco confirmó que su hija ha sido diagnosticada con autismo. La cantante remarcó que no se trata de una enfermedad, sino de una condición que implica desafíos importantes, especialmente en el proceso de aceptación.

    “Mi hija es autista, no es una enfermedad. Es difícil asimilarlo al inicio, pero ella es hermosa y me ha hecho la mujer que soy hoy”, expresó visiblemente emocionada. A pesar del dolor, dejó en claro su fortaleza: “Si lloro, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”, afirmó, mostrando su determinación como madre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco recordó la dolorosa reacción de Christian Domínguez ante el diagnóstico de su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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