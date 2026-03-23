Mark Vito ROMPE EN LLANTO al confesar que su padre sufrió un derrame tras su divorcio con Keiko Fujimori: "Me siento responsable"

Mark Vito se quiebra al contar el difícil momento que vive su padre tras su divorcio con Keiko Fujimori y confiesa que se siente culpable por todo.

La historia personal de Mark Vito Villanella vuelve a captar la atención, esta vez por un episodio íntimo y doloroso. En una sincera confesión, el exesposo de Keiko Fujimori reveló el duro impacto que tuvo su divorcio en su entorno familiar, especialmente en la salud de su padre, quien sufrió un derrame cerebral al enterarse de la separación. Conmovido, Mark abordó las consecuencias emocionales de esta etapa y reconoció la carga que aún lleva tras lo ocurrido.

Mark Vito se quiebra al hablar del derrame que sufrió su padre tras su divorcio con Keiko Fujimori

Sin embargo, uno de los puntos que más sorprendió fue su explicación sobre el origen de la ruptura. De acuerdo con su versión, el final de la relación no se debió a conflictos directos entre ambos, sino a factores externos que terminaron afectando el vínculo.

“Hubo situaciones complejas”, señaló, dejando entrever que la participación de terceros habría influido en el desgaste de la relación. Incluso, insinuó que estas circunstancias podrían estar ligadas al entorno político en el que ambos se desenvolvían, un contexto que marcó durante años su vida en común.

El quiebre definitivo, según contó, se produjo cuando los procesos legales en su contra pasaron a ocupar un rol central en sus vidas. La convivencia, las conversaciones y los espacios en pareja quedaron en segundo plano, dando paso a una rutina marcada por la presión mediática y judicial. Fue en ese escenario que ambos optaron por separarse, priorizando su bienestar individual.

No obstante, las consecuencias de esta decisión no solo se limitaron a la pareja, sino que también impactaron con fuerza en su entorno familiar. En particular, su padre fue uno de los más afectados. El influencer no pudo contener la emoción al recordar ese episodio, describiendo el delicado estado en el que se encuentra desde entonces.

“Mi papás están en Florida en la parte norte. Tengo muy buena relación con mi padre, hablo con él casi todos los días. Lamentablemente con el tema legal, el divorcio, le dio un derrame y ahora no recuerda las cosas bien, no camina bien, cosas así. Me siento muy responsable”, expresó visiblemente afectado, evidenciando la carga emocional que aún lleva.