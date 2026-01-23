Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

Carlos Zambrano, futbolista de Alianza Lima, se pronunció tras ser denunciado por presunto abuso sexual, rechazando las acusaciones y pidiendo respeto por los involucrados.

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."
    Carlos Zambrano rompipo su silencio
    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    ¡Se pronunció! El futbolista peruano Carlos Zambrano rompió su silencio horas después de verse involucrado en una gran polémica. Luego de que el jugador de Alianza Lima fuese denunciado por una joven argentina que lo acusó de presunto abuso sexual, el pelotero decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram con un comunicado en el que rechazó las acusaciones.

    Carlos Zambrano se pronuncia y revela reacción de su familia ante el escándalo

    A través de su cuenta oficial de Instagram, Carlos Zambrano decidió referirse a las recientes acusaciones que lo vienen poniendo en el ojo de la tormenta. El defensa central compartió un mensaje marcando distancia y asegurando que rechaza absolutamente de lo que se le viene señalando.

    “Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad”, se lee al inicio de su comunicado.

    El jugador negó haber perpetuado el presunto delito y dejó ver su confianza en las investigaciones: “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.

    El jugador del club blanquiazul aclaró por qué decidió permanecer en silencio hasta el momento y finalmente reveló cómo su familia reaccionó ante el escándalo en el que se le está involucrando.

    “Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho. Agradezco el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano. A su vez, solicito consideración hacia todas las personas involucradas”, precisó.

    Miguel Trauco se pronuncia

    Miguel Trauco se pronunció tras la denuncia en su contra y expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, remarcando la seriedad con la que deben tratarse este tipo de casos. “Como consecuencia de los presuntos hechos que han trascendido públicamente en los últimos días, quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer”.

    El futbolista señaló que la difusión de distintas versiones ha generado una exposición mediática excesiva que afectó a él y a su entorno, y explicó que guardó silencio para informarse formalmente sobre la denuncia. “He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada”.

    Finalmente, negó de manera categórica cualquier imputación, aseguró confiar en el accionar de la justicia y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades. “Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme”, y pidió respeto para todos los involucrados mientras se esclarecen los hechos.

