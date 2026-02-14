La conducta de Macarius contra Suheyn Cipriani antes de dar por finalizada su relación dio el inicio a un fuerte debate en redes.

Difunden IMÁGENES de Suheyn dándole FUERTE ADVERTENCIA a Macarius antes de terminar su romance | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Difunden IMÁGENES de Suheyn dándole FUERTE ADVERTENCIA a Macarius antes de terminar su romance | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La relación entre Suheyn Cipriani y el streamer arequipeño Macarius volvió a acaparar titulares tras su reciente ruptura. Un video grabado cuando aún eran pareja comenzó a circular en redes y generó controversia, ya que muestra un tenso intercambio entre ambos en plena transmisión en vivo.

Cabe recordar que la conductora de "Esto sí es amor" contó que el creador de contenido decidió terminar la relación el 12 de febrero, fecha que coincide con el cumpleaños de la hija que tiene con el salsero César Vega. La revelación tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la pareja se mostraba muy enamorada desde que hizo oficial su romance en enero de 2026 e incluso tenían planes para celebrar juntos San Valentín.

El video que reavivó la polémica

El clip fue difundido inicialmente por el portal Instarándula y, tras confirmarse la separación, volvió a viralizarse en el podcast ¡Q’bochinche! En las imágenes se aprecia a Suheyn realizando un live mientras mantenía una llamada telefónica con Macarius. Según comentó Samuel Suárez, quien lidera ambos espacios, él encontró esa transmisión alrededor de las 3:00 a. m., aunque no especificó la fecha exacta.

En el video, el streamer le cuestiona a la modelo por seguir conectada a esa hora pese a que debía levantarse temprano:

“¿Hasta qué horas vas a hacer live, dormilona? Si mañana tienes que levantarte temprano. Ya, ya, ya, váyase a dormir ya”, se le escucha decir en tono imperativo.

La respuesta de Suheyn no tardó en llegar. Con serenidad, pero marcando límites, dejó clara su incomodidad

“Yo no te he dado esas confianzas, Cristhofer, para que tú me quieras mandar a dormir, por si acaso”.

Sin embargo, lejos de suavizar su postura, Macarius continuó con el mismo tono e incluso se autodenominó su esposo:

“¿Cómo que quién soy yo? Soy tu marido. ¿Me escuchaste o no? ¿O te repito? Soy tu marido. Que vayas a dormir, ya es tarde”.