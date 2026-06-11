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¿Acertará otra vez? Mhoni Vidente revela quién levantará la Copa del Mundo en 2026

Mhoni Vidente reveló qué selecciones tendrían más posibilidades de ganar el Mundial 2026 y sorprendió con su predicción sobre Argentina.

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    ¿Acertará otra vez? Mhoni Vidente revela quién levantará la Copa del Mundo en 2026
    Mhoni Vidente es una de las místicas más acertivas de Latinoamérica.
    ¿Acertará otra vez? Mhoni Vidente revela quién levantará la Copa del Mundo en 2026

    A pocos meses del Mundial 2026, las predicciones de Mhoni Vidente vuelven a generar expectativa entre los aficionados al fútbol. La reconocida astróloga compartió una nueva lectura sobre el torneo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y sorprendió al señalar que el próximo campeón tendría origen europeo.

    Sus visiones apuntan a tres selecciones que, según sus interpretaciones esotéricas, cuentan con la energía necesaria para convertirse en protagonistas de la máxima competencia futbolística del planeta.

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    Mhoni Vidente señala a tres favoritos para conquistar el Mundial 2026

    Según los pronósticos difundidos por la vidente, la lucha por el trofeo estaría concentrada en equipos del continente europeo. Aunque evitó mencionar a un campeón absoluto, sí identificó a las selecciones con mayores probabilidades de llegar hasta las últimas instancias.

    España, Portugal y Francia aparecen como los principales candidatos dentro de sus vaticinios. Las tres escuadras cuentan actualmente con planteles repletos de figuras internacionales y son consideradas potencias del fútbol mundial.

    La astróloga sostiene que las energías favorecen a estos equipos y que la copa volvería a quedarse en Europa, con lo que descartó a las selecciones anfitrionas y a otros representativos latinoamericanos como posibles campeones del certamen.

    El futuro de Argentina en la Copa del Mundo, según la astróloga

    Aunque Argentina no figura entre las selecciones que levantarían el trofeo, Mhoni Vidente considera que la vigente campeona del mundo tendría un desempeño destacado durante la fase inicial del torneo.

    De acuerdo con sus predicciones, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni lograría una campaña sólida en la ronda de grupos. La astróloga anticipa que la Albiceleste iniciaría su participación con una victoria frente a Argelia, luego sumaría un empate ante Austria y cerraría la fase con otro triunfo frente a Jordania.

    Ese rendimiento le permitiría avanzar como líder de su grupo y mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato, aunque sin alcanzar el objetivo final de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

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    Las predicciones que generan debate entre los fanáticos

    Las visiones de Mhoni Vidente suelen generar opiniones divididas entre creyentes y escépticos. Sin embargo, cada vez que se aproxima un evento deportivo, sus pronósticos captan la atención de miles de seguidores que buscan conocer qué revelan las cartas sobre el futuro.

    Mientras el Mundial 2026 se acerca, las selecciones continúan preparándose para una competencia que promete emociones y sorpresas. Por ahora, la predicción de la astróloga apunta claramente a Europa como el continente con más opciones de celebrar el próximo título mundial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Acertará otra vez? Mhoni Vidente revela quién levantará la Copa del Mundo en 2026
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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