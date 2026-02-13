Wapa.pe
Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

¿Habrá feriado el 14 de febrero por San Valentín en Perú? Esto dice el calendario, según El Peruano

El Día del Amor y la Amistad genera dudas sobre si habrá feriado cuando cae en día laboral. Te contamos lo que indica el calendario oficial.

    ¿Habrá feriado el 14 de febrero por San Valentín en Perú? Esto dice el calendario, según El Peruano
    ¿El 14 de febrero es feriado por el Día de San Valentín en Perú 2026? Esto indica el calendario de El Peruano. | Composición Wapa
    ¿Habrá feriado el 14 de febrero por San Valentín en Perú? Esto dice el calendario, según El Peruano

    Cada 14 de febrero, trabajadores y estudiantes en Perú se preguntan si San Valentín significa un descanso oficial. Aunque la fecha se asocia con celebraciones románticas y encuentros sociales, no siempre implica día libre.

    La expectativa aumenta cuando coincide con jornada laboral, pero la normativa peruana es clara: el Día del Amor y la Amistad no está declarado feriado. A continuación, te contamos qué indica la ley y qué pueden esperar los peruanos este 14 de febrero.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Corte de agua este 14 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    ¿El 14 de febrero es feriado en Perú? Revisa si habrá descanso por San Valentín

    Cada año, el Poder Ejecutivo determina mediante decreto cuáles son los feriados nacionales y los días no laborables para el año en curso. Estas jornadas buscan incentivar el turismo interno y ofrecer pausas para el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, según el calendario oficial, el 14 de febrero no figura como feriado, por lo que la mayoría de empleados, especialmente en el sector privado, deberán cumplir sus actividades habituales.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Minedu anuncia convocatoria laboral para el año escolar 2026: Sueldo, vacantes y todos los requisitos

    Origen y tradición del Día de San Valentín

    El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín en honor a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III que defendía el amor y el matrimonio en tiempos de prohibición imperial. La fecha se popularizó como un día para expresar afecto y cariño hacia parejas, amigos y familiares.

    Con el tiempo, la celebración se expandió a nivel mundial, convirtiéndose en una ocasión para regalar detalles, flores y mensajes románticos. Hoy, San Valentín es sinónimo de amor y amistad, combinando tradiciones culturales con gestos modernos que fortalecen los vínculos afectivos.

    Calendario completo de feriados nacionales 2026

    Para quienes deseen proyectar sus actividades anuales, el Decreto Legislativo 713 define los siguientes descansos remunerados para el 2026:

    • Enero: Jueves 1 (Año Nuevo).
    • Abril: Jueves 2 y Viernes 3 (Semana Santa).
    • Mayo: Viernes 1 (Día del Trabajador).
    • Junio: Domingo 7 (Batalla de Arica) y Lunes 29 (Festividad de San Pedro y San Pablo).
    • Julio: Jueves 23 (Día de la FAP), Martes 28 y Miércoles 29 (Fiestas Patrias).
    • Agosto: Jueves 6 (Batalla de Junín) y Domingo 30 (Santa Rosa de Lima).
    • Octubre: Jueves 8 (Combate de Angamos).
    • Noviembre: Domingo 1 (Día de Todos los Santos).
    • Diciembre: Martes 8 (Inmaculada Concepción), Miércoles 9 (Batalla de Ayacucho) y Viernes 25 (Navidad). "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Habrá feriado el 14 de febrero por San Valentín en Perú? Esto dice el calendario, según El Peruano
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;