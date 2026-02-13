¿Habrá feriado el 14 de febrero por San Valentín en Perú? Esto dice el calendario, según El Peruano

El Día del Amor y la Amistad genera dudas sobre si habrá feriado cuando cae en día laboral. Te contamos lo que indica el calendario oficial.

¿El 14 de febrero es feriado por el Día de San Valentín en Perú 2026? Esto indica el calendario de El Peruano. | Composición Wapa

Cada 14 de febrero, trabajadores y estudiantes en Perú se preguntan si San Valentín significa un descanso oficial. Aunque la fecha se asocia con celebraciones románticas y encuentros sociales, no siempre implica día libre.

La expectativa aumenta cuando coincide con jornada laboral, pero la normativa peruana es clara: el Día del Amor y la Amistad no está declarado feriado. A continuación, te contamos qué indica la ley y qué pueden esperar los peruanos este 14 de febrero.

¿El 14 de febrero es feriado en Perú? Revisa si habrá descanso por San Valentín

Cada año, el Poder Ejecutivo determina mediante decreto cuáles son los feriados nacionales y los días no laborables para el año en curso. Estas jornadas buscan incentivar el turismo interno y ofrecer pausas para el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, según el calendario oficial, el 14 de febrero no figura como feriado, por lo que la mayoría de empleados, especialmente en el sector privado, deberán cumplir sus actividades habituales.

Origen y tradición del Día de San Valentín

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín en honor a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III que defendía el amor y el matrimonio en tiempos de prohibición imperial. La fecha se popularizó como un día para expresar afecto y cariño hacia parejas, amigos y familiares.

Con el tiempo, la celebración se expandió a nivel mundial, convirtiéndose en una ocasión para regalar detalles, flores y mensajes románticos. Hoy, San Valentín es sinónimo de amor y amistad, combinando tradiciones culturales con gestos modernos que fortalecen los vínculos afectivos.

Calendario completo de feriados nacionales 2026

Para quienes deseen proyectar sus actividades anuales, el Decreto Legislativo 713 define los siguientes descansos remunerados para el 2026: