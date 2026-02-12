¿Cuáles son los mejores destinos en Sudamérica para viajar en pareja por San Valentín?

Sudamérica vive un gran momento turístico y se posiciona como uno de los destinos más atractivos del mundo y más aún en fechas como San Valentín .

El turismo internacional continúa mostrando señales favorables y Sudamérica se afianza como una de las zonas con mayor crecimiento a nivel global. Según el más reciente World Tourism Barometer de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2025 la región alcanzó un incremento cercano al 7 % en la llegada de visitantes internacionales, superando el promedio mundial y evidenciando una recuperación constante tras la pandemia.

Este avance ha sido impulsado por la ampliación de la conectividad aérea, la reactivación de los viajes dentro de la propia región y el creciente interés de los turistas por propuestas culturales, gastronómicas y de contacto con la naturaleza. Estos factores han fortalecido el posicionamiento de Sudamérica como un destino cada vez más competitivo y atractivo en el escenario turístico internacional.

En este panorama, los viajes en pareja han ganado un protagonismo especial. Informes recientes, como el análisis de tendencias 2025 de Sabre, señalan que el turismo de ocio sigue en expansión y que los desplazamientos realizados en pareja se mantienen entre las modalidades más relevantes. Esta preferencia está asociada a una mayor búsqueda de experiencias emocionales, escapadas breves y viajes que refuercen los lazos personales.

Bajo este contexto, Sudamérica se perfila como un destino ideal para celebrar el amor, ofreciendo desde ciudades dinámicas con una sólida propuesta cultural y culinaria, hasta playas, entornos naturales y opciones de aventura pensadas para desconectarse de la rutina. A ello se suma una oferta creciente de vuelos a precios accesibles, que ha permitido que más parejas puedan organizar una escapada especial sin realizar grandes inversiones.

¿Cuáles son los cinco destinos ideales?

Santiago de Chile: una escapada urbana para dos

La capital chilena ofrece una combinación perfecta de ciudad, gastronomía y vistas a la cordillera. Caminatas por barrios tradicionales, cenas con panorámicas urbanas y salidas a viñedos o a la costa convierten a Santiago en una opción versátil y muy atractiva para viajar en pareja.

Cartagena de Indias, Colombia: romance con sabor caribeño

Sus calles empedradas, balcones llenos de flores y atardeceres frente al mar hacen de Cartagena un destino profundamente romántico. Pasear por la ciudad amurallada en carruaje o disfrutar de una cena frente al Caribe refuerza su encanto para quienes buscan una experiencia especial en pareja.

Mendoza, Argentina: amor entre viñedos

Con la Cordillera de los Andes como escenario, Mendoza conquista con bodegas, degustaciones de vino y propuestas gastronómicas al aire libre. Sus paisajes, el ambiente tranquilo y los atardeceres entre viñas la posicionan como un destino perfecto para una escapada romántica, especialmente en fechas especiales como San Valentín.

¿Cómo llegar a los principales destinos?

Entre las propuestas para llegar a los destinos más solicitados, JetSMART pone a disposición su promoción de San Valentín con un descuento de hasta 36% para rutas nacionales y hasta 46% para rutas internacionales en la compra de pasajes hasta el 16 de febrero para que más parejas vivan un mes del Amor inolvidable en los rincones más románticos del Perú y Sudamérica.

Por su parte, Latam también sacó a disposición ofertas en vuelos de hasta 35% de descuento para los destinos nacionales y alrededor del 36% para algunos destinos internacionales.