Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

¿Habrá feriado largo desde el viernes 13 de febrero en Perú? Esto es lo que se sabe

Con San Valentín cerca, crece la duda sobre un posible descanso largo. Esto es lo que debes saber antes de hacer planes.

    ¿Será feriado este 13 de febrero?
    A pocos días de celebrarse el Día de San Valentín, miles de trabajadores en Perú se preguntan si el viernes 13 de febrero será parte de un feriado largo. La cercanía con el fin de semana ha generado expectativa entre quienes planean descansar o viajar. Sin embargo, la duda persiste sobre lo que establece la normativa oficial. Conoce qué se ha dispuesto realmente para estas fechas.

    ¿Habrá feriado largo desde el 13 de febrero?

    Mientras muchas parejas ultiman detalles para celebrar el 14 de febrero, otros ciudadanos se preguntan si la fecha traerá consigo un beneficio adicional: un fin de semana largo. La proximidad del viernes 13 con el sábado y domingo ha despertado la esperanza de contar con más tiempo libre para compartir con familiares, amigos o la pareja.

    Sin embargo, la normativa oficial aclara el panorama. Según lo establecido en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de febrero no ha sido declarado feriado ni día no laborable. Esto significa que tanto el sector público como el privado deberán continuar sus actividades con total normalidad, sin descanso extraordinario por San Valentín.

    ¿Cuándo será el próximo feriado largo en 2026?

    Aunque febrero no traerá un descanso prolongado, el calendario sí contempla un periodo de asueto más adelante. En abril, con motivo de la Semana Santa, se habilitarán varios días consecutivos que permitirán planificar viajes o tomar un merecido descanso.

    • Jueves 2 de abril del 2026: Jueves Santo.
    • Viernes 3 de abril del 2026: Viernes Santo.
    • Sábado 4 de abril del 2026: Día de descanso para el sector público.
    • Domingo 5 de abril: Día de descanso para el sector público.
    • Feriados nacionales en Perú durante 2026
    Además de Semana Santa, el año incluye otras fechas festivas que pueden ser consideradas para organizar actividades personales o familiares. Estas son:

    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
    • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

    En conclusión, el calendario oficial confirma que no habrá feriado largo desde el 13 de febrero por San Valentín. El próximo descanso extendido llegará en abril con la celebración de Semana Santa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

