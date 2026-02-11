Wapa.pe
Corte de agua este 11 y 12 de febrero por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados según Sedapal

ES OFICIAL | Luz verde de Sunedu: esta universidad obtiene licencia y podrá ofrecer educación superior

La resolución de Sunedu confirma que Unatefsil dispone de infraestructura apropiada, servicios adicionales y proyectos de inversión que aseguran espacios académicos seguros y accesibles para su comunidad estudiantil.

    La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la autorización oficial a la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Unatefsil) para funcionar como universidad pública en la región Cajamarca, luego de que superara satisfactoriamente el proceso de licenciamiento y acreditara el cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa vigente.

    Con esta aprobación, la casa de estudios queda habilitada para iniciar la enseñanza del programa académico de Administración de Empresas en modalidad presencial, el cual se desarrollará en su campus principal ubicado en la provincia de San Ignacio.

    ¿Por qué Sunedu aprobó su licenciamiento?

    De acuerdo con la resolución emitida por Sunedu, la Unatefsil cuenta con infraestructura adecuada y recursos suficientes para ofrecer espacios académicos seguros, accesibles y en condiciones óptimas para los estudiantes, además de servicios complementarios que respaldan el proceso educativo.

    Durante la evaluación, se constató que las instalaciones cumplen con los estándares de seguridad requeridos y que la universidad ha proyectado planes de inversión orientados a la mejora continua de su infraestructura y de la calidad del servicio universitario.

    En el plano administrativo, la institución presentó propuestas para implementar sistemas integrados de información que permitan fortalecer la gestión académica y administrativa. Estas acciones contemplan la modernización de procesos, el fortalecimiento del manejo de datos, una gestión eficiente de la biblioteca universitaria y la implementación de un repositorio institucional para conservar y difundir la producción académica.

    La revisión también abarcó el componente de investigación, verificándose que la universidad dispone de políticas internas, planificación estratégica y asignación presupuestal destinadas a impulsar proyectos científicos vinculados a la carrera que ofrece. Este enfoque apunta a fomentar la producción intelectual y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de su entorno.

    En materia de responsabilidad social universitaria, Unatefsil cuenta con un equipo especializado y asigna más del 2 % de su presupuesto —sin considerar gastos de personal— a programas de impacto social y bienestar universitario, en línea con lo establecido por la legislación peruana. Estas iniciativas buscan reforzar la relación entre la universidad y la comunidad, promoviendo una formación integral.

    Asimismo, la Sunedu evaluó los mecanismos de transparencia institucional, destacando que la universidad mantiene plataformas digitales actualizadas donde difunde información relevante sobre su gestión, facilitando el acceso ciudadano y promoviendo la rendición de cuentas.

    Con la incorporación de Unatefsil al sistema universitario, la región Cajamarca amplía su oferta de educación superior pública, beneficiando especialmente a los jóvenes de la zona fronteriza. Este licenciamiento representa un avance en el fortalecimiento de la calidad educativa y garantiza que la nueva universidad cumpla con los estándares necesarios para contribuir al desarrollo académico y social de la región.

