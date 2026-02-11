Distrito costero de Lima se está hundiendo desde hace 10 años: ¿Qué pasará con sus miles de habitantes?

De acuerdo con un reporte de la Universidad Tecnológica de Nanyang , Lima atraviesa un serio problema de subsidencia, que evidencia un hundimiento de hasta 2.4 centímetros por año en dos distritos estratégicos.

Lima no solo lidia con los retos derivados de su expansión urbana, sino también con un proceso geológico denominado subsidencia, o hundimiento del terreno. Un informe reciente elaborado por la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU, por sus siglas en inglés), con sede en Singapur, ha registrado una disminución notable del nivel del suelo en determinadas zonas de la capital, especialmente en dos distritos.

Aunque este fenómeno se presenta en distintas ciudades del mundo, la situación de Lima resulta especialmente preocupante, pues podría comprometer la infraestructura y afectar la calidad de vida de la población en los próximos años.

Una investigación basada en el análisis de imágenes satelitales correspondientes al periodo 2014-2020 determinó que dos distritos limeños presentan tasas de hundimiento que alcanzan hasta los 2.4 centímetros por año. Los hallazgos de este estudio fueron difundidos en publicaciones científicas de prestigio, como Nature Sustainability, lo que respalda las alertas planteadas por los expertos.

¿Cuáles son los dos distritos de Lima que se están hundiendo?

El estudio identificó a los distritos de Ancón y Carabayllo como los más impactados por este proceso. Ancón, ubicado en la zona norte y costera de Lima, registra desde hace más de una década un hundimiento sostenido de 2.4 centímetros anuales. Además de ser conocido por sus playas, este distrito desempeña un rol clave en la economía local debido a la actividad pesquera. Por su parte, Carabayllo presenta un caso particular, ya que, a diferencia de Ancón, no se sitúa en una zona cercana al litoral.

Según explicó a la BBC el geólogo sedimentario Willem Viveen, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el hundimiento detectado en algunos sectores estaría vinculado al desplazamiento de fallas tectónicas. Esto es posible porque toda la franja costera del Perú se encuentra en una zona influenciada por la interacción entre las placas de Nasca y Sudamericana.

Este proceso podría generar consecuencias importantes, al impactar tanto en la infraestructura urbana como en el bienestar de los habitantes. De acuerdo con los autores de la investigación, se requiere implementar acciones para limitar la extracción excesiva de agua subterránea. No obstante, el especialista de la PUCP sostuvo que el suelo limeño cuenta con la capacidad necesaria para soportar la infraestructura típica de una gran ciudad.

¿Qué otras ciudades del mundo están en riesgo de hundimiento?

Más allá de Lima, numerosas ciudades costeras a nivel global afrontan riesgos constantes debido a la combinación de fallas tectónicas, la sobreexplotación de aguas subterráneas y los efectos del cambio climático. Según el estudio de la NTU, al menos 48 ciudades en Asia, África, Europa y América presentan indicios de hundimiento, aunque con distintos niveles de severidad. Entre ellas figuran importantes urbes como Tianjin, en China; Bangkok, en Tailandia; y algunas áreas de Miami, en Estados Unidos. En estos casos, la disminución del nivel del terreno se asocia principalmente al uso intensivo de recursos hídricos y al aumento del nivel del mar producto del calentamiento global.