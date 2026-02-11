ES OFICIAL | Grupo de jubilados ONP del decreto Ley 20530 cobrarán un monto extra de pensión desde mañana

A partir de mañana 12 de febrero , este grupo de pensionistas ONP percibirá sus pensiones con un incremento. En ese mes también se les abonará el monto correspondiente al “reintegro” por el pago pendiente de enero.

A finales de enero de este año se aprobó un nuevo reajuste en las pensiones, dirigido a los jubilados del Decreto Ley N.° 20530 —conocido como el régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado no incluidos en el Decreto Ley N.° 19990—. El incremento será de S/30 y se aplicará a partir del pago correspondiente a febrero, aunque incluirá también el monto adicional de enero.

El desembolso para los pensionistas se iniciará mañana, jueves 12 de febrero, siempre que cumplan con dos requisitos establecidos para acceder a este aumento. El reajuste está destinado a los jubilados:

Que hayan cumplido 65 años o más hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cuyo ingreso anual por pensión no exceda las 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que para 2026 equivale a S/154 mil.

Pago del monto adicional en febrero

Aunque el incremento fue aprobado a fines de enero, la norma también consideraba dicho mes como parte del inicio de la vigencia del reajuste. No obstante, debido a que las pensiones de enero ya habían sido canceladas, el pago correspondiente a ese mes se realizará junto con el de febrero.

De este modo, los pensionistas del régimen 20530 que cumplan con los requisitos recibirán desde mañana jueves 12 de febrero, fecha en que se inicia el cronograma de pagos, un monto adicional. Es decir, percibirán S/30 por febrero y, además, el reajuste pendiente de enero, sumando en total S/60.

Por la pensión de enero, los jubilados debieron percibir S/30 adicionales.

Por la pensión de febrero, recibirán los S/30 correspondientes a ese mes más los S/30 pendientes de enero.

A partir de marzo, el incremento mensual será únicamente de S/30.

“El reajuste será pagado en el mes de febrero de 2026 mediante un Abono Adicional. Dicho abono comprende el reajuste correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, el cual será consignado en la boleta o constancia de pago adicional bajo el concepto REINTEGRO AFECTO, por un monto total de S/60″, aclara la ONP.

Cronograma de pagos para pensionistas

Estas son las fechas establecidas para el pago de las pensiones del régimen 20530, según la entidad pública en la que hayan laborado los jubilados: