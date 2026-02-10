MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 ofertas de trabajo

El MTPE llevará a cabo una feria laboral en Jesús María en la que los participantes podrán acceder a vacantes en áreas como ventas, seguridad, contact center y comercios.

En febrero, mes asociado al amor, también se abre la opción de encontrar afinidad con un nuevo empleo. Este viernes 13 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará la ‘Maratón del Empleo Chambalentín’, una iniciativa que ofrecerá más de 1.200 puestos de trabajo formales con la participación de 34 empresas privadas.

La jornada es impulsada por el MTPE mediante la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Metropolitana, y busca acercar los servicios del Estado a la población, facilitando el acceso a oportunidades laborales formales.

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, señaló que esta maratón apunta a reforzar la relación entre trabajadores, empleadores y personas en búsqueda de empleo, además de agilizar trámites y fomentar la empleabilidad. “Lo que se busca es que la ciudadanía sea altamente empleable, protegida en sus derechos laborales y se desenvuelva en un entorno que contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, sostuvo Fernández.

Maratón del Empleo Chambalentín

A lo largo del evento, los participantes recibirán orientación laboral, asesoría personalizada y podrán realizar diversos trámites en el lugar. Asimismo, el MTPE emitirá de forma gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne antecedentes penales, policiales y judiciales, junto con información sobre formación educativa y experiencia laboral formal. También se ofrecerá apoyo para la elaboración del currículum vitae (CV).

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Entre los cargos que se pondrán a disposición se encuentran:

Asesor de contact center

Operador de tiendas

Ejecutivo de ventas

Agente de seguridad

Asesor comercial

Teleoperador

Operarios de limpieza, entre otros

Algunas de las empresas participantes y las vacantes más representativas son:

Interbank: 40 asesores de contact center

40 asesores de contact center Mass: 30 operadoras de tienda

30 operadoras de tienda Financiera Oh! S.A.: 30 ejecutivos de ventas de productos financieros

30 ejecutivos de ventas de productos financieros Promart: 15 consultores de venta (tiempo completo) y 5 auxiliares de servicio (medio tiempo)

15 consultores de venta (tiempo completo) y 5 auxiliares de servicio (medio tiempo) LIMTEK: 60 operarios de limpieza

60 operarios de limpieza VIPROSEG S.A.C.: 60 agentes de seguridad

60 agentes de seguridad Grupo Daesmar Contratistas Generales SAC: 3 técnicos de aire acondicionado

¿Cuándo y dónde se realizará la maratón del empleo?

La Maratón del Empleo Chambalentín se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María. El horario será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y los asistentes podrán acceder a vacantes, orientación laboral y servicios gratuitos del MTPE.