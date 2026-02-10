Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 ofertas de trabajo

El MTPE llevará a cabo una feria laboral en Jesús María en la que los participantes podrán acceder a vacantes en áreas como ventas, seguridad, contact center y comercios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 ofertas de trabajo
    MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín
    MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 ofertas de trabajo

    En febrero, mes asociado al amor, también se abre la opción de encontrar afinidad con un nuevo empleo. Este viernes 13 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará la ‘Maratón del Empleo Chambalentín’, una iniciativa que ofrecerá más de 1.200 puestos de trabajo formales con la participación de 34 empresas privadas.

    La jornada es impulsada por el MTPE mediante la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Metropolitana, y busca acercar los servicios del Estado a la población, facilitando el acceso a oportunidades laborales formales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: La amenazante llegada de El Niño en el Pacífico: Datos advierten consecuencias graves para el Perú

    El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, señaló que esta maratón apunta a reforzar la relación entre trabajadores, empleadores y personas en búsqueda de empleo, además de agilizar trámites y fomentar la empleabilidad. “Lo que se busca es que la ciudadanía sea altamente empleable, protegida en sus derechos laborales y se desenvuelva en un entorno que contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, sostuvo Fernández.

    Maratón del Empleo Chambalentín
    Maratón del Empleo Chambalentín

    A lo largo del evento, los participantes recibirán orientación laboral, asesoría personalizada y podrán realizar diversos trámites en el lugar. Asimismo, el MTPE emitirá de forma gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne antecedentes penales, policiales y judiciales, junto con información sobre formación educativa y experiencia laboral formal. También se ofrecerá apoyo para la elaboración del currículum vitae (CV).

    ¿Cuáles son las vacantes disponibles?

    Entre los cargos que se pondrán a disposición se encuentran:

    • Asesor de contact center
    • Operador de tiendas
    • Ejecutivo de ventas
    • Agente de seguridad
    • Asesor comercial
    • Teleoperador
    • Operarios de limpieza, entre otros

    Algunas de las empresas participantes y las vacantes más representativas son:

    • Interbank: 40 asesores de contact center
    • Mass: 30 operadoras de tienda
    • Financiera Oh! S.A.: 30 ejecutivos de ventas de productos financieros
    • Promart: 15 consultores de venta (tiempo completo) y 5 auxiliares de servicio (medio tiempo)
    • LIMTEK: 60 operarios de limpieza
    • VIPROSEG S.A.C.: 60 agentes de seguridad
    • Grupo Daesmar Contratistas Generales SAC: 3 técnicos de aire acondicionado

    ¿Cuándo y dónde se realizará la maratón del empleo?

    La Maratón del Empleo Chambalentín se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María. El horario será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y los asistentes podrán acceder a vacantes, orientación laboral y servicios gratuitos del MTPE.

    El MTPE invita a las personas interesadas a acudir con su CV y aprovechar esta oportunidad para iniciar el camino hacia un empleo formal.

    SOBRE EL AUTOR:
    MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 ofertas de trabajo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 10, 11 y 12 de febrero por hasta 9 horas: revisa si tu zona se verá afectada

    Corte de agua este 11 y 12 de febrero por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados según Sedapal

    ¡TIEMBLA YAPE! Nueva billetera digital es autorizada por la SBS y promete hacer competencia

    WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿está el tuyo?

    Expertos alertan sobre posibles riesgos de uno de los medicamentos más usados contra la alergia: conoce cuál es

    Lo más vistos en Ocio

    Todos los requisitos para alquilarle tu casa a tiendas 3a, la marca hace temblar a TAMBO y MASS

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;