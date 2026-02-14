Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 15 de febrero , que durará hasta 9 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

¡Nuevo corte de luz! Este domingo 15 de febrero, las empresas de servicio eléctrico SEAL e Hidrandina han anunciado cortes programados que podrían extenderse hasta por 9 horas en determinadas zonas y distritos.

La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema. En el siguiente artículo te contamos todos los detalles para que tomes precauciones y la suspensión del servicio no te tome por sorpresa.

Entidad anuncia corte de luz este 15 de febrero: zonas y hora de restablecimiento

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, SEAL y la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, informaron los horarios en que se realizará la suspensión temporal del servicio este domingo.

Según detallaron, llevarán a cabo labores de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión con el objetivo de reforzar la estabilidad y continuidad del sistema eléctrico en Arequipa y La Libertad. Asimismo, recomendaron desconectar los aparatos electrónicos y evitar programar actividades que requieran energía.

Corte de luz en Arequipa

Cayma

Zonas afectadas: 1 de Junio Zona A, 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, Aa.Vv. Chachani I, Aa.Vv. Jorge Chávez, Acequia Alta, Alto Cayma III Dean Valdivia, Av. Granjeros 28 de Julio, Bosque de Ghetzemani, Charcani Chapi Chico, Ciudad de los Pioneros, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Don Francisco, El Nazareno Zona A, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona A-B-C Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerías, José Abelardo Quiñones II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Rafael Belaúnde Diez Canseco Zona A-B-C, San Miguel, Santa Rosa de Lima, Señor de los Milagros, Sol de Los Andes, Sol de Oro Zona B, Upis 19 de Enero, Villa El Mirador, Virgen de Chapi Zona A.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Cerro Colorado

Zonas afectadas: A.H. Cupa José María Arguedas, A.H. Pedro P. Días, APVM Flora Tristán, A.V. Los Ángeles del Sur Zona A, A.V.I.S. Aldo Moro, A.V.T. Los Ángeles del Sur Zona B, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas Zona A-B, Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón Sector 1-3-4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga, Hernán Bedoya Forga II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, La Tierra Prometida Las Mercedes.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Corte de luz en Libertad

Victor Larco Herrera