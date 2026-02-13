Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Cada año, la llegada de Semana Santa despierta expectativa entre quienes buscan un respiro de la rutina laboral. Esta festividad no solo tiene significado religioso, también mueve planes de viaje y descanso. Por ello, el calendario oficial vuelve a estar en el centro de atención. Revisa qué se sabe sobre los próximos días feriados para los trabajadores.
¿Cuándo será el próximo feriado largo para los trabajadores?
Tras el descanso del jueves 1 de enero, los trabajadores del sector privado deberán esperar hasta abril para volver a tener días libres en el calendario. En 2026, las celebraciones de Semana Santa se ubicarán el jueves 2 y viernes 3 de abril, fechas que varían cada año debido a su carácter móvil.
En total, el calendario oficial mantiene 16 feriados nacionales en Perú. Como ya transcurrió el primero del año, restan 15 jornadas de descanso que, además de suspender la rutina laboral, suelen ser aprovechadas para viajar, organizar pendientes o simplemente tomar una pausa.
De acuerdo con la normativa vigente que regula los días festivos a nivel nacional, durante los feriados tanto trabajadores de los sectores público y privado como estudiantes interrumpen sus actividades habituales para disfrutar del descanso correspondiente.
¿Cuántos feriados quedan el resto del año?
Hasta el momento, sin modificaciones legales anunciadas, estas son las fechas establecidas en el calendario oficial:
- Jueves 1 de enero: Año nuevo
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Con esta programación, febrero, marzo y septiembre son los únicos meses del año que no cuentan con feriados nacionales.