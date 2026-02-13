La llegada de Semana Santa genera expectativa, ya que ofrece días de descanso para trabajadores y oportunidades de viaje. Conoce el calendario de feriados oficiales.

Feriados por Semana Santa: ¿cuántos días libres quedan en el año? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

Cada año, la llegada de Semana Santa despierta expectativa entre quienes buscan un respiro de la rutina laboral. Esta festividad no solo tiene significado religioso, también mueve planes de viaje y descanso. Por ello, el calendario oficial vuelve a estar en el centro de atención. Revisa qué se sabe sobre los próximos días feriados para los trabajadores.

¿Cuándo será el próximo feriado largo para los trabajadores?

Tras el descanso del jueves 1 de enero, los trabajadores del sector privado deberán esperar hasta abril para volver a tener días libres en el calendario. En 2026, las celebraciones de Semana Santa se ubicarán el jueves 2 y viernes 3 de abril, fechas que varían cada año debido a su carácter móvil.

En total, el calendario oficial mantiene 16 feriados nacionales en Perú. Como ya transcurrió el primero del año, restan 15 jornadas de descanso que, además de suspender la rutina laboral, suelen ser aprovechadas para viajar, organizar pendientes o simplemente tomar una pausa.

De acuerdo con la normativa vigente que regula los días festivos a nivel nacional, durante los feriados tanto trabajadores de los sectores público y privado como estudiantes interrumpen sus actividades habituales para disfrutar del descanso correspondiente.

¿Cuántos feriados quedan el resto del año?

Hasta el momento, sin modificaciones legales anunciadas, estas son las fechas establecidas en el calendario oficial:

Jueves 1 de enero: Año nuevo

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad