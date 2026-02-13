Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

La llegada de Semana Santa genera expectativa, ya que ofrece días de descanso para trabajadores y oportunidades de viaje. Conoce el calendario de feriados oficiales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres
    Feriados por Semana Santa: ¿cuántos días libres quedan en el año? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina
    Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

    Cada año, la llegada de Semana Santa despierta expectativa entre quienes buscan un respiro de la rutina laboral. Esta festividad no solo tiene significado religioso, también mueve planes de viaje y descanso. Por ello, el calendario oficial vuelve a estar en el centro de atención. Revisa qué se sabe sobre los próximos días feriados para los trabajadores.

    wapa.pe

    VER MÁS: La mejor noticia: Peruanos podrán realizarse exámenes gratuitos para detectar cáncer solo con su DNI

    ¿Cuándo será el próximo feriado largo para los trabajadores?

    Tras el descanso del jueves 1 de enero, los trabajadores del sector privado deberán esperar hasta abril para volver a tener días libres en el calendario. En 2026, las celebraciones de Semana Santa se ubicarán el jueves 2 y viernes 3 de abril, fechas que varían cada año debido a su carácter móvil.

    En total, el calendario oficial mantiene 16 feriados nacionales en Perú. Como ya transcurrió el primero del año, restan 15 jornadas de descanso que, además de suspender la rutina laboral, suelen ser aprovechadas para viajar, organizar pendientes o simplemente tomar una pausa.

    De acuerdo con la normativa vigente que regula los días festivos a nivel nacional, durante los feriados tanto trabajadores de los sectores público y privado como estudiantes interrumpen sus actividades habituales para disfrutar del descanso correspondiente.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¡Atención afiliados! Presentan propuesta de noveno RETIRO de AFP de hasta S/22.000 y beneficio directo para herederos

    ¿Cuántos feriados quedan el resto del año?

    Hasta el momento, sin modificaciones legales anunciadas, estas son las fechas establecidas en el calendario oficial:

    • Jueves 1 de enero: Año nuevo
    • Jueves 2 de abril: Semana Santa
    • Viernes 3 de abril: Semana Santa
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad

    Con esta programación, febrero, marzo y septiembre son los únicos meses del año que no cuentan con feriados nacionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Indecopi sanciona a marca de limpieza usada por peruanos por engañar al consumidor con promesa del “99.9 % de los gérmenes”

    ES OFICIAL | Grupo de jubilados ONP del decreto Ley 20530 cobrarán un monto extra de pensión desde mañana

    ¡TIEMBLA YAPE! Esta es la nueva billetera digital autorizada por la SBS que promete hacer la competencia

    Corte de agua este 14 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    Fue a renovar su DNI y descubrió que estaba CASADA desde hace 30 años con hombre que JAMÁS CONOCIÓ

    Lo más vistos en Ocio

    Consulta en este link para verificar si tu hijo obtuvo vacante en colegios escogidos para el año escolar 2026

    ¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

    Así es la tienda en Jirón de la Unión con precios más bajos que los mayoristas: ¡sin mínimo de compra!

    Peruana revela cómo su PADRE se enteró que es 'cariñosa': "Ya no hablo con él, me tuve que ir de mi casa"

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;