El Congreso presentó un proyecto que busca un noveno retiro de fondos de AFP de hasta S/22.000. Este retiro pretende aliviar la presión económica en el contexto actual.

En el Congreso se presentó el primer proyecto que propone un noveno retiro de la AFP de hasta S/22.000 que traería también un beneficio para los herederos. Américo Gonza de Perú Libre presentó la primera propuesta que perseguiría tener un acceso libre al fondo de pensiones por hasta 4 UIT.

Proponen noveno retiro de fondo de pensiones

Cabe recordar que las liberaciones anteriores de fondos de las AFP se sustentaron en el contexto de recesión económica que atravesó el país durante 2023, así como en sus repercusiones a lo largo de 2024 y el impacto sostenido del alto costo de vida en los hogares. En esta ocasión, la propuesta vuelve a apoyarse en fundamentos de naturaleza similar, apelando a la necesidad de aliviar la presión económica de los ciudadanos.

En este caso, el proyecto de ley N° 13963/2025-CR establece: “ La presente Ley tiene por finalidad que los afiliados puedan disponer de sus fondos para mitigar los efectos del incremento del costo de vida y la desaceleración económica”, se lee en la propuesta hecha por Américo Gonza.

Captura de pantalla Congreso

Además, se especifica que estas AFP han tenido un aumento en las ganancias: “Las AFPs han demostrado ganancias considerables (...) con fluctuaciones que llegan hasta un 12% en ganancias anuales, lo que se traduce en millones de ingresos acumulados anualmente. Sin embargo, en contraste, los afiliados han experimentado porcentajes negativos en sus inversiones, como se refleja en la rentabilidad nominal anualizada de febrero 2022- 2024, que oscila entre -0.02% y - 1.77%”

Al igual que en procesos previos, los afiliados deberán presentar su pedido de retiro, de forma presencial o mediante canales virtuales, ante la AFP que administra sus aportes previsionales. Asimismo, el esquema de entrega se mantendría bajo el mismo mecanismo: los solicitantes recibirían 1 UIT cada 30 días, iniciando el primer abono un mes después de haber registrado formalmente la solicitud ante la Administradora de Fondos de Pensiones.

¿Cuál es el beneficio adicional para herederos de afiliados a la AFP?

En este caso, se añadió una nueva medida que contempla un beneficio para quienes hayan perdido a sus familiares y se trata de una devolución total del fondo de pensiones, como un beneficio para los herederos de los aportantes fallecidos.