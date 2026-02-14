Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua en 8 distritos de Lima el 15 de febrero: revisa si tu zona será afectada

Sedapal anunció corte de agua este sábado 15 de febrero en varios distritos de Lima por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

    Sedapal anuncia corte de agua en 8 distritos de Lima el 15 de febrero: revisa si tu zona será afectada

    Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 15 de febrero a varios hogares y negocios. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y La Molina, con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.

    El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la entidad informó que la medida responde a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, los cuales impactarán distintos barrios y sectores, según los comunicados oficiales.

    Corte de agua este 15 de febrero: horario y zonas afectadas

    Ate

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
    • Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circurvalanción, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.

    Santa Anita

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
    • Áreas afectadas:  Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

    San Luis / San Borga

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis
    Santiago de Surco

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.

    Chorrillos

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97

    San Juan de Lurigancho

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Áreas afectadas:  Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
    • Motivo: Baja presión de agua

    La Molina

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Todo el distrito
    Sedapal anuncia corte de agua en 8 distritos de Lima el 15 de febrero: revisa si tu zona será afectada
