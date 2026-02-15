Barranco refuerza controles en sus playas tras el cierre de Agua Dulce para evitar aglomeraciones

Barranco refuerza controles en sus playas tras el cierre de Agua Dulce en Chorrillos y coordina con autoridades para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad.

El cierre temporal de la playa Agua Dulce en Chorrillos este domingo 15 de febrero, debido a la acumulación de residuos y riesgos para la salud pública, generó un efecto inmediato en distritos vecinos. Ante la previsión de un incremento masivo de visitantes, la Municipalidad de Barranco anunció medidas extraordinarias para regular el acceso y el aforo en sus balnearios.

La comuna advirtió que playas como Yuyos y Sombrillas podrían recibir una mayor cantidad de bañistas que no podrán ingresar a la tradicional playa chorrillana.

Controles desde temprano y tránsito peatonal con restricciones

Según el comunicado oficial, desde las primeras horas del día se aplicarán controles estrictos de acceso, además de un despliegue reforzado de personal de serenazgo, fiscalización y limpieza pública en la franja costera.

Uno de los puntos críticos será la Bajada de Baños, donde a partir de las 4:00 p.m. el tránsito peatonal funcionará en sentido único hacia la ciudad, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una evacuación ordenada.

Las acciones incluyen coordinación con diversas entidades:

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

EMAPE

Municipalidad Metropolitana de Lima – Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)

Gerencia de Movilidad Urbana de Lima

El propósito es mantener el orden vehicular, la seguridad marítima y la capacidad operativa ante un posible pico de visitantes.

Foto: Municipalidad de Barranco

Reglas vigentes en las playas de Barranco

La municipalidad recordó que, de acuerdo con la ordenanza 071-MDB, existen restricciones claras que deben respetarse durante la temporada de verano. Las normas establecen que:

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de alimentos, el armado de campamentos, ocasionar ruidos molestos, el ingreso de mascotas ni el comercio ambulatorio informal.

Estas disposiciones buscan mantener las condiciones sanitarias y el orden, en un contexto marcado por la alta demanda de espacios públicos durante el verano.

Personal de limpieza intensificará recorridos para recoger residuos y mantener en condiciones óptimas las zonas de baño.

Asimismo, fiscalizadores y agentes de serenazgo estarán atentos para hacer cumplir las normas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia o la seguridad de los asistentes.

Las autoridades enfatizaron que la colaboración ciudadana será clave para evitar incidentes derivados de la sobrepoblación.

“El compromiso y la responsabilidad de todos son fundamentales para evitar situaciones de riesgo y garantizar una jornada segura y ordenada”, señala el comunicado.

Defensoría del Pueblo cuestiona cierre de Agua Dulce

El caso también generó pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que rechazó la decisión de cerrar completamente Agua Dulce. La entidad recordó que el acceso a las playas es un derecho público de carácter constitucional.

Además, sostuvo que la protección ambiental no debería traducirse en restricciones absolutas y que corresponde a los municipios asegurar condiciones adecuadas de limpieza y salubridad. La Defensoría calificó la medida como desproporcionada y exhortó a implementar alternativas menos restrictivas, junto con un plan integral de gestión de residuos.