CONFIRMADO | Ordenan retirar este pescado de supermercados tras detectarse riesgo grave para la salud pública

Una alerta sanitaria sacude al sector de alimentos en Estados Unidos. La compañía Slade Gorton & Co., Inc. ordenó el retiro inmediato de filetes de salmón del Atlántico de la marca Wellsley Farms luego de que análisis realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmaran la presencia de Listeria monocytogenes, bacteria capaz de provocar infecciones severas e incluso mortales.
La contaminación fue detectada en pruebas de rutina, lo que activó el protocolo de emergencia para evitar posibles brotes. Las autoridades advirtieron que el consumo del producto representa un riesgo considerable, especialmente para poblaciones vulnerables.
¿Cuáles son los lotes de pescado que son un peligro?
El problema sanitario se concentra en un lote específico. Se trata del número 3896, correspondiente a presentaciones de 900 gramos comercializadas bajo la marca Wellsley Farms. Estos productos fueron vendidos exclusivamente en establecimientos de BJ's Wholesale Club entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2026.
Las autoridades han sido enfáticas al advertir que cualquier persona que tenga en su poder un empaque con el código UPC 888670025963 debe dejar de consumirlo de inmediato y gestionar su devolución.
¿Dónde se encuentra los lotes de pescados contaminados?
La distribución del salmón comprometido abarcó siete estados del este y del Atlántico medio de EE. UU.: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte.
La cadena BJ's Wholesale Club inició contacto directo con sus clientes para informarles sobre la situación. Además, se habilitó una línea telefónica destinada a orientar sobre el proceso de reembolso total y el manejo seguro del producto retirado.
¿Qué enfermedades podría causar?
La Listeria monocytogenes puede provocar infecciones intestinales e invasivas. Aunque cualquier persona puede verse afectada, los riesgos más altos recaen en:
- Mujeres embarazadas
- Recién nacidos
- Adultos mayores de 65 años
- Personas con sistemas inmunológicos debilitados
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta bacteria ocupa el tercer lugar entre las principales causas de muerte por enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos.
Los especialistas recomiendan prestar atención a síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas o rigidez en el cuello. El tratamiento suele incluir antibióticos y medidas de hidratación, pero la detección temprana resulta clave para evitar complicaciones.
Mientras tanto, Slade Gorton & Co., Inc. mantiene abierta una investigación interna para identificar el origen de la falla sanitaria en su cadena de producción. La FDA, por su parte, difundió imágenes oficiales del empaque para facilitar su reconocimiento y evitar que el producto siga en circulación.