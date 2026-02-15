Wapa.pe
Influencer muere junto a un amigo tras comer 'cangrejo del diablo', crustáceo altamente venenoso

Influencer muere junto a un amigo tras comer ‘cangrejo del diablo’, crustáceo altamente venenoso

La tiktoker filipina Emma Amit murió tras consumir el “cangrejo del diablo”, especie con toxinas letales que no desaparecen con la cocción.

    Autoridades revelaron que hallaron varios caparazones en casa de la influencer.
    Autoridades revelaron que hallaron varios caparazones en casa de la influencer. | Composición Wapa
    Influencer muere junto a un amigo tras comer ‘cangrejo del diablo’, crustáceo altamente venenoso

    Una creadora de contenido dedicada a la gastronomía marina murió días después de ingerir un cangrejo altamente tóxico. La víctima fue Emma Amit, influencer filipina de 51 años que compartía recetas y experiencias culinarias con productos del mar.

    El hecho ocurrió en Puerto Princesa, en la isla de Palawan (Filipinas), donde residía. Según reportes oficiales, salió con amigos a recolectar mariscos, los preparó en su casa y los probó frente a cámara durante una transmisión para sus seguidores. Horas después comenzaron los síntomas.

    ¿Quién era Emma Amit?

    Emma Amit se había vuelto conocida en redes sociales por publicar videos de pesca artesanal y recetas con ingredientes frescos del océano. En sus clips mostraba preparaciones caseras dirigidas a su familia y seguidores, lo que le permitió construir una comunidad creciente en los últimos meses.

    En el video que posteriormente se viralizó, se le observa recolectando diversas especies marinas y luego cocinando un crustáceo identificado como Zosimus aeneus, conocido popularmente como “cangrejo del diablo”.

    Tras consumirlo, comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento, según informó el jefe policial de Barangay, Laddy Gemang. Fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada durante dos días. El 6 de febrero se confirmó su fallecimiento por intoxicación severa. Un amigo que también comió el mismo cangrejo murió por la misma causa, de acuerdo con el reporte policial.

    Agentes que inspeccionaron su vivienda hallaron varios caparazones del animal. Las autoridades recordaron que esta especie mantiene su toxicidad incluso después de la cocción.

    ¿Por qué el “cangrejo del diablo” es letal?

    El Zosimus aeneus habita en arrecifes del Indo-Pacífico y contiene neurotoxinas peligrosas como la tetrodotoxina y la saxitoxina. Estas sustancias afectan el sistema nervioso y pueden desencadenar síntomas graves en pocas horas.

    Entre los principales riesgos se encuentran: Parálisis progresiva, convulsiones, insuficiencia respiratoria aguda y alta tasa de mortalidad, que según reportes locales puede alcanzar el 50%.

    Tras el caso, Laddy Gemang exhortó a los residentes de Palawan a no consumir mariscos de origen desconocido y reiteró que esta especie es potencialmente mortal. Las autoridades locales reforzaron el llamado a la prevención y a evitar la ingesta de animales marinos peligrosos.

    El caso generó impacto en redes sociales y reabrió el debate sobre los riesgos de consumir especies silvestres sin verificación previa.

