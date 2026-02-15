Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

¿Qué son los Therians? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público

¿Qué son los Therians? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué son los Therians? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público
    Los therians son personas que se identifican como animales. | Composición Wapa
    ¿Qué son los Therians? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público

    En los últimos meses, un fenómeno juvenil ha llamado la atención de usuarios en redes sociales y peatones en plazas y parques: los Therians. Se trata de jóvenes que aseguran identificarse con animales, adoptando comportamientos y gestos propios de estas especies.

    Sus aullidos en público, junto con actitudes que imitan la naturaleza animal, han despertado tanto la fascinación como la preocupación entre padres, expertos y la sociedad, cuestionando los límites de la identidad y la expresión personal.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡TIEMBLA YAPE! Esta es la nueva billetera digital autorizada por la SBS que promete hacer la competencia

    Origen y características de los Therians

    Los Therians, término que proviene de “therianthrope” —ser que combina rasgos humanos y animales—, forman parte de un subgrupo dentro de las comunidades de identidad no convencional. Según especialistas en sociología juvenil, estos jóvenes encuentran en esta práctica una forma de exploración de identidad, pertenencia y liberación emocional. Más allá de los aullidos en público, muchos adoptan hábitos, vestimenta o rutinas asociadas a su animal “guía”, generando un estilo de vida que mezcla lo lúdico con lo simbólico.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Expertos alertan sobre posibles riesgos de uno de los medicamentos más usados contra la alergia: conoce cuál es

    Jóvenes Therians: aullidos en público que se vuelven virales

    El comportamiento de los Therians no pasa desapercibido. Ciudadanos que los observan en parques o plazas a menudo reaccionan con sorpresa o curiosidad, mientras que en redes sociales sus videos se vuelven virales y generan debates sobre libertad de expresión y límites sociales. Expertos advierten que, si bien se trata de un fenómeno generalmente inofensivo, algunos jóvenes pueden requerir acompañamiento emocional para integrar estas identidades de manera saludable, evitando conflictos o incomodidades en espacios públicos.

    Accesorios que muestran la identidad Therian

    Los Therians suelen complementar su identidad animal con accesorios que reflejan su “espíritu” y comportamiento. Entre los más comunes se encuentran orejas y colas artificiales, máscaras, guantes con garras, y ropa que imita pelajes o patrones de animales. También utilizan collares, tatuajes temporales o maquillaje especial para reforzar su transformación. Estos elementos no solo son simbólicos, sino que ayudan a los jóvenes a expresarse y a sentirse parte de la comunidad Therian.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué son los Therians? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    ATENCIÓN | Confirman corte de luz este 15 de febrero por hasta 9 horas: revisa si tu zona será afectada

    ES OFICIAL | Grupo de jubilados ONP del decreto Ley 20530 cobrarán un monto extra de pensión desde mañana

    ES OFICIAL | Luz verde de Sunedu: Universidad obtiene licencia y podrá ofrecer educación superior

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;