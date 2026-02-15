¿Qué son los Therians ? Jóvenes que se identifican como animales y sorprenden con aullidos en público

En los últimos meses, un fenómeno juvenil ha llamado la atención de usuarios en redes sociales y peatones en plazas y parques: los Therians. Se trata de jóvenes que aseguran identificarse con animales, adoptando comportamientos y gestos propios de estas especies.

Sus aullidos en público, junto con actitudes que imitan la naturaleza animal, han despertado tanto la fascinación como la preocupación entre padres, expertos y la sociedad, cuestionando los límites de la identidad y la expresión personal.

Origen y características de los Therians

Los Therians, término que proviene de “therianthrope” —ser que combina rasgos humanos y animales—, forman parte de un subgrupo dentro de las comunidades de identidad no convencional. Según especialistas en sociología juvenil, estos jóvenes encuentran en esta práctica una forma de exploración de identidad, pertenencia y liberación emocional. Más allá de los aullidos en público, muchos adoptan hábitos, vestimenta o rutinas asociadas a su animal “guía”, generando un estilo de vida que mezcla lo lúdico con lo simbólico.

Jóvenes Therians: aullidos en público que se vuelven virales

El comportamiento de los Therians no pasa desapercibido. Ciudadanos que los observan en parques o plazas a menudo reaccionan con sorpresa o curiosidad, mientras que en redes sociales sus videos se vuelven virales y generan debates sobre libertad de expresión y límites sociales. Expertos advierten que, si bien se trata de un fenómeno generalmente inofensivo, algunos jóvenes pueden requerir acompañamiento emocional para integrar estas identidades de manera saludable, evitando conflictos o incomodidades en espacios públicos.

Accesorios que muestran la identidad Therian