En verano, prender el aire acondicionado se siente como el escape perfecto al calor, pero su uso descuidado puede ser peligroso. Un equipo sin mantenimiento adecuado acumula bacterias, hongos y partículas dañinas que irritan las vías respiratorias, intensifican las alergias y favorecen la propagación de virus.

Incluso puede transmitir enfermedades serias como la legionela, lo que convierte su limpieza y revisión periódica en una medida esencial para proteger la salud.Conocer los riesgos y aplicar un mantenimiento adecuado es clave para disfrutar de su frescor sin poner en riesgo la salud.

Aire sucio: daños respiratorios, alergias y químicos tóxicos

Los expertos advierten que un aire acondicionado sin limpieza ni revisiones periódicas acumula polvo, humedad y microorganismos en filtros y conductos, lo que favorece la dispersión de partículas que deberían eliminarse, pero terminan en el aire que respiramos. Entre los riesgos más graves se encuentra la Legionella Pneumophila, bacteria responsable de la legionela, una infección similar a una neumonía severa que puede requerir hospitalización.

Además, la falta de mantenimiento facilita la proliferación de hongos como Aspergillus, Penicillium o Cladosporium, capaces de causar complicaciones serias en personas con defensas bajas y afectar órganos como hígado, riñones o cerebro. El problema no se limita a microorganismos: equipos defectuosos o con filtros saturados pueden liberar químicos como benceno, formaldehído o tolueno, tóxicos e irritantes para las vías respiratorias.

Aire sucio: cómo propaga virus y agrava brotes

Especialistas en salud pública advierten que un sistema de climatización sin limpieza adecuada puede favorecer la propagación de virus. Aunque la mayoría de infecciones se transmiten por contacto directo, existen reportes donde el aire contaminado en aparatos de climatización dispersó patógenos en espacios cerrados.

Un caso ocurrió en una guardería de China, donde 20 niños contrajeron norovirus después de que el patógeno se propagara desde un aire acondicionado instalado en un baño. Investigaciones posteriores confirmaron que el contagio se produjo por el aire, algo poco común en este virus, pero posible en equipos mal mantenidos. Además, el uso prolongado puede generar sequedad en mucosas nasales y de garganta, debilitando la protección frente a bacterias, hongos y virus.

Consejos clave para un aire acondicionado seguro y sano

La ventaja, señalan los expertos, es que un aire acondicionado con buen mantenimiento no solo resulta seguro, sino que además contribuye a disminuir la presencia de patógenos en el ambiente, incluidas bacterias y virus respiratorios como el SARS-CoV-2. Para ello aconsejan: