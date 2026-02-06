Un retiro preventivo de atún enlatado se activa tras detectar fallas en el sellado de productos Genova, que podrían favorecer la bacteria Clostridium botulinum.

Un retiro preventivo encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos luego de que se detectara un problema en el sistema de sellado de varias latas de atún de una marca ampliamente consumida. Las autoridades advierten que el defecto podría favorecer la presencia de una bacteria peligrosa, por lo que piden a los consumidores no ingerir el producto.

FDA emite alerta por latas de atún con posible contaminación

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro de diversas presentaciones de atún enlatado tras identificar un desperfecto en las tapas con sistema “abre fácil”. Según el organismo, esta falla podría comprometer la hermeticidad del envase y generar un entorno propicio para la bacteria Clostridium botulinum, causante del botulismo, una enfermedad grave y potencialmente mortal.

La medida afecta específicamente a los productos Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva y Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva Extra Virgen con Sal Marina, ambos con fechas de consumo preferente hasta enero de 2028.

Error en la distribución elevó el riesgo para los consumidores

La empresa Tri-Union Seafoods, responsable de la comercialización, confirmó que un proveedor externo liberó los productos comprometidos “por error” en distintas cadenas minoristas del país. Este fallo logístico incrementó el riesgo de exposición, especialmente entre quienes incluyen el atún como parte habitual de su alimentación.

Ante esta situación, la FDA fue enfática en su recomendación: "Los consumidores no deben utilizar el producto, aunque no parezca ni huela a podrido", y añadió que "los consumidores que se sientan mal deben acudir inmediatamente al médico".

Tiendas donde se vendieron las latas retiradas

Las autoridades detallaron que los productos bajo alerta llegaron a establecimientos ubicados en varios estados. Las cadenas involucradas son:

Meijer: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin.

Giant Foods: Maryland y Virginia.

Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions: California.

El retiro se originó luego de que el proveedor notificara que la tapa defectuosa podría deteriorarse con el tiempo, provocando fugas o contaminación bacteriana.

Cómo identificar las latas incluidas en la alerta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que el botulismo alimentario requiere atención médica inmediata. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente la información impresa en la base o etiqueta de las latas de atún Genova antes de consumirlas.

Los productos comprometidos son:

Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva (5.0 oz, paquete de 4): códigos S84N D2L / S84N D3L, con fecha de consumo preferente 21/01/2028 o 24/01/2028.

Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva Virgen Extra con Sal Marina (5.0 oz): código S88N D1M, con fecha de consumo preferente 17/01/2028.