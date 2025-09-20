Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

Wapa.pe
Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en una lujosa fiesta donde el dúo argentino ‘La T y La M’ hizo vibrar la noche.

    Richard Acuña celebró a lo grande su cumpleaños número 41 en una fiesta que derrochó lujo, música y alegría. Acompañado de su esposa Brunella Horna, quien compartió cada momento en redes sociales, el excongresista disfrutó de una velada llena de emociones y sorpresas. El evento, realizado el jueves 18 de septiembre, contó con la presentación especial del dúo argentino ‘La T y La M’, que hizo vibrar a los invitados con sus temas más populares, convirtiendo la noche en un verdadero espectáculo.

    Richard Acuña tira la casa por la ventana con lujosa fiesta

    Los clips compartidos en redes sociales dejaron ver a Richard Acuña y Brunella Horna disfrutando intensamente de la celebración, cantando y bailando al ritmo de la banda argentina. La presentadora y empresaria publicó videos de los momentos más especiales de la noche, evidenciando la complicidad y el afecto que caracteriza a la pareja.

    La celebración reunió también a reconocidas figuras del espectáculo, como Ethel Pozo, además de familiares y amigos íntimos. La ambientación sofisticada, el banquete de primer nivel y cada detalle de la decoración transformaron la velada en un auténtico encuentro de gala.

    Brunella Horna y el mensaje de orgullo para Richard Acuña

    La conductora y empresaria Brunella Horna conmovió a sus seguidores en redes sociales al dedicarle un emotivo mensaje a su esposo, Richard Acuña, en el marco de su aniversario. La modelo publicó un carrusel de imágenes que mostraban viajes, celebraciones y cenas románticas, recordando así los instantes más importantes de su historia juntos. En el post, Brunella expresó lo agradecida que se siente por tener al excongresista a su lado, con quien ha forjado una relación estable que ha sabido superar distintos retos.

    Del mismo modo, Horna destacó la importancia del apoyo mutuo, la complicidad y la familia que han consolidado, especialmente desde la llegada de su primer hijo, que reforzó aún más el vínculo que comparten. “Feliz aniversario, Richard Acuña, 8 años de amor, mi compañero. Por más años juntos, charlas interminables y risas sin parar. Te amo”, escribió la modelo, dejando en evidencia el gran cariño que siente por su pareja.

    ;