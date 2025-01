Korina Rivadeneria, conocida por su estilo versátil, nos demuestra cómo disfrutar del verano sin sacrificar comodidad. Ante un clima inestable, donde las temperaturas fluctúan, la influencer optó por una mini falda plisada combinada con un abrigo, equilibrando el frescor del día con la frescura de la tarde. La falda plisada, un básico que ha ganado protagonismo en las pasarelas, es ahora un must de la temporada, y Korina sabe llevarla con gracia, adaptándola a las variaciones climáticas.



Inspirada por la "falda tennis", una prenda que ha trascendido del deporte a la moda callejera, Korina demuestra cómo este estilo se adapta tanto a las pasarelas como a la vida cotidiana. Con su look, muestra cómo las prendas sencillas pueden convertirse en esenciales del armario, incluso en un verano impredecible. El resultado: un look fresco, chic y práctico, ideal para quienes buscan disfrutar del verano con estilo.