Jesús Barco también compartió que la llegada de su hija transformó por completo su vida. Ahora, prefiere quedarse en casa para aprovechar los pequeños momentos junto a Melissa Klug y su hija Cayetana. "A veces me levanto sin ganas y veo a mi hija y sonrío, me cambia todo. Esas cosas yo no las cambio por una fiesta u otras cosas", dijo el futbolista.