Milett Figueroa confirmó su ruptura con Marcelo Tinelli y respondió a rumores sobre un nuevo romance con el pastor evangélico Dante Gebel, quien está casado.

La actriz peruana Milett Figueroa vuelve a estar en el centro de la atención mediática, tras confirmar que su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin luego de dos años juntos. Desde Argentina surgieron comentarios que la relacionan con el pastor evangélico Dante Gebel, lo que generó sorpresa y debate en el ámbito del espectáculo.

¿Milett Figueroa tiene nuevo romance con Dante Gebel?

El tema fue abordado en una reciente edición del programa 'Magaly TV: La Firme', donde se mencionó que la modelo estaría siendo relacionada sentimentalmente con el pastor argentino Dante Gebel, quien además es un hombre casado. Aunque no existe una confirmación oficial sobre esta versión, el comentario cobró notoriedad luego de las declaraciones del periodista argentino Mati Vásquez durante su participación en el espacio conducido por Magaly Medina.

El comunicador explicó que Gebel es una figura reconocida a nivel internacional por su labor como conferencista y líder religioso, además de contar con una importante presencia mediática. Precisamente por ese perfil público, alejado usualmente de polémicas, la supuesta vinculación con Milett generó aún más interés entre los seguidores del espectáculo.

“Tengo información exclusiva de lo que estaría pasando hoy en el corazón de Milett, porque estuve averiguando información delicada sobre el supuesto nuevo amor entre comillas que apareció en la vida de Milett. Acá empezó a correr el nombre Dante Gebel, es argentino, es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, muy fuerte mediáticamente (...) Empezó a correr el rumor de que algo habría generado en Milett", sostuvo.

De acuerdo con el periodista, fuentes cercanas le indicaron que en un aeropuerto se habría registrado un momento de cercanía entre Figueroa y Gebel, situación que habría dado pie a las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Tras la difusión de estas declaraciones y la repercusión que generaron en redes sociales, Milett Figueroa decidió pronunciarse públicamente. A través de su cuenta en X, antes Twitter, la también actriz de 'La gran sangre' descartó tajantemente la versión y aseguró que se trata de información sin sustento.

Milett Figueroa responde a rumores de romance con Dante Gebel

“¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar”, escribió dejando en claro que son especulaciones.

Marcelo Tinelli confirma el fin de su relación con Milett Figueroa

Luego de casi tres años de romance que incluyeron viajes, proyectos en conjunto y constante atención mediática tanto en Argentina como en Perú, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa decidieron poner punto final a su historia sentimental. Pese a la ruptura, ambos dejaron claro que la separación se dio en buenos términos.

La primera en pronunciarse públicamente fue la modelo peruana durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, donde aclaró los rumores que venían circulando en redes sociales y diversos medios de comunicación.

“Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera”, dijo Figueroa.

En su intervención, Milett también pidió respeto por su vida personal y rechazó las especulaciones que comenzaron a difundirse tras conocerse la ruptura. “La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí. No me gusta que se digan cosas que no son”.

Poco después de sus declaraciones, el conductor argentino Marcelo Tinelli también decidió referirse al tema. El presentador se comunicó con el periodista Rodrigo González, quien compartió su mensaje durante la emisión del programa.

“De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, expresó Tinelli en un mensaje leído al aire en 'Amor y Fuego'.