Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos por contrato: prensa argentina destapa la razón oculta de su ruptura

Tras la ausencia de Milett Figueroa en la celebración de Tinelli, prensa argentina duda del romance y sugiere que seguirían juntos por contrato.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos por contrato: prensa argentina destapa la razón oculta de su ruptura
    Prensa argentina revela que Milett y Marcelo estarían juntos solo por contrato y expone el impensado motivo. | Composición Wapa
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos por contrato: prensa argentina destapa la razón oculta de su ruptura

    ¿Crisis en su relación? Milet Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a estar en el ojo público tras nuevas dudas sobre su romance. La ausencia de la modelo peruana en el cumpleaños 66 del conductor encendió las alarmas en la prensa argentina, que ya habla de un posible distanciamiento. Incluso, desde el entorno televisivo, surgen versiones que apuntan a que la pareja continuaría unida únicamente por compromisos contractuales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”

    Milett y Tinelli estarían juntos solo por contrato: prensa argentina revela motivo

    La periodista Yanina Latorre trató el tema en su programa SQP, donde aseguró que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habría terminado semanas atrás. Sin embargo, ambos seguirían apareciendo juntos públicamente debido a compromisos laborales.

    Según explicó, el propio conductor habría dejado entrever el distanciamiento en su pódcast, aunque luego moderó sus declaraciones para evitar mayor polémica. “Amazon Prime levantó el teléfono, los retaron y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados”, sostuvo la periodista.

    De acuerdo con lo difundido por la prensa argentina, la imagen de pareja se mantendría de cara al próximo estreno del reality “Los Tinelli” en Prime Video. Latorre detalló que el programa ya fue grabado y que, al acercarse su lanzamiento en julio, resulta más conveniente que ambos se muestren como pareja. “ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos. Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados, porque sino no tiene gracia lo que vamos a ver”.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Alejandra Baigorria revela dolorosa condición de salud y sorprende con ‘retoquito’ en plena crisis con Said Palao

    Milett Figueroa se ausenta en el cumpleaños de Marcelo Tinelli

    La ausencia de Milett Figueroa en la celebración de cumpleaños de Marcelo Tinelli no fue el único indicio de distanciamiento. La modelo tampoco compartió un mensaje público en sus redes sociales, un gesto que en ocasiones anteriores sí había tenido. Esta actitud fue interpretada como una señal de enfriamiento, lo que generó diversas reacciones en redes y llevó a seguidores y periodistas a cuestionar el estado actual de la relación.

    Milett y Tinelli estarían juntos solo por contrato: prensa argentina revela el impensado motivo de la ruptura.
    Milett y Tinelli estarían juntos solo por contrato: prensa argentina revela el impensado motivo de la ruptura.

    En el entorno más cercano, algunas versiones indican que no hubo un conflicto puntual que desencadenara la ruptura. “No pasó nada, no es que se pelearon, pero nunca hubo ‘feeling’ ni los hijos con ella, pero tampoco ella hizo nada por ganárselos. Él es muy familiero, cada vez que ella aparece es como que se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va y eso es lo que le molesta a todos”, indicó Latorre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos por contrato: prensa argentina destapa la razón oculta de su ruptura
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela López y Melissa Klug protagonizan sorpresivo reto en ‘La Granja VIP’, pero todo terminó con jalones de pelo

    Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”

    Mujer captada con Federico Salazar en departamento rompe su silencio y revela si tienen una relación: “Yo he estado con él…”

    Alejandra Baigorria revela dolorosa condición de salud y sorprende con ‘retoquito’ en plena crisis con Said Palao

    Gustavo Salcedo CONFIRMA que está saliendo con María Pía Vallejos, pese a ser visto viajando con Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación

    Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú

    Magaly deja en shock al revelar lujoso gesto del novio de Alondra García Miró: "Él compró una casa para ella"

    Ezio Oliva y Karen Schwarz asombran al revelar la realidad en la que viven tras mudarse a España

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;