Tras la ausencia de Milett Figueroa en la celebración de Tinelli, prensa argentina duda del romance y sugiere que seguirían juntos por contrato.

¿Crisis en su relación? Milet Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a estar en el ojo público tras nuevas dudas sobre su romance. La ausencia de la modelo peruana en el cumpleaños 66 del conductor encendió las alarmas en la prensa argentina, que ya habla de un posible distanciamiento. Incluso, desde el entorno televisivo, surgen versiones que apuntan a que la pareja continuaría unida únicamente por compromisos contractuales.

Milett y Tinelli estarían juntos solo por contrato: prensa argentina revela motivo

La periodista Yanina Latorre trató el tema en su programa SQP, donde aseguró que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habría terminado semanas atrás. Sin embargo, ambos seguirían apareciendo juntos públicamente debido a compromisos laborales.

Según explicó, el propio conductor habría dejado entrever el distanciamiento en su pódcast, aunque luego moderó sus declaraciones para evitar mayor polémica. “Amazon Prime levantó el teléfono, los retaron y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados”, sostuvo la periodista.

De acuerdo con lo difundido por la prensa argentina, la imagen de pareja se mantendría de cara al próximo estreno del reality “Los Tinelli” en Prime Video. Latorre detalló que el programa ya fue grabado y que, al acercarse su lanzamiento en julio, resulta más conveniente que ambos se muestren como pareja. “ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos. Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados, porque sino no tiene gracia lo que vamos a ver”.

Milett Figueroa se ausenta en el cumpleaños de Marcelo Tinelli

La ausencia de Milett Figueroa en la celebración de cumpleaños de Marcelo Tinelli no fue el único indicio de distanciamiento. La modelo tampoco compartió un mensaje público en sus redes sociales, un gesto que en ocasiones anteriores sí había tenido. Esta actitud fue interpretada como una señal de enfriamiento, lo que generó diversas reacciones en redes y llevó a seguidores y periodistas a cuestionar el estado actual de la relación.

Milett y Tinelli estarían juntos solo por contrato: prensa argentina revela el impensado motivo de la ruptura.