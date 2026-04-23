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¡INESPERADO! Hombre captado en AMPAY con Tilsa Lozano admite FUERTE VÍNCULO con Jackson Mora

Andrés Muñoz, visto con Tilsa Lozano, sorprende al confirmar su amistad con Jackson Mora, ex de la modelo, y revela su reacción al enterarse del ampay. ¿Hubo confrontación?

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    Hombre captado en AMPAY con Tilsa Lozano admite FUERTE VÍNCULO con Jackson Mora
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    El arquitecto Andrés Muñoz Álvarez Calderón impactó al público al aparecer en el programa de Magaly Medina, donde negó cualquier relación formal con Tilsa Lozano, a pesar de ser sorprendidos en situaciones cariñosas y besándose apasionadamente. Además, reveló que mantiene una estrecha amistad con Jackson Mora, el último esposo de Tilsa.

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    Amigo de Jackson Mora involucrado en ampay con Tilsa Lozano sorprende con su reacción

    Muñoz, ahora relacionado con Tilsa Lozano, tomó por sorpresa al retractarse en el programa de Magaly Medina, afirmando que él y la modelo simplemente son cercanos tras el destacado ampay.

    Inicialmente negando la relación, Muñoz explicó que su reacción se debió al nerviosismo por ser abordado por los medios. Detalló sus salidas con Lozano y sorprendió al mencionar a Jackson Mora, quien supuestamente fue infiel a Lozano en varias ocasiones.

    Un periodista le cuestionó sobre su relación con Mora, dada su interacción en redes sociales. Muñoz confirmó su amistad con el empresario, negando cualquier conflicto entre ellos por las recientes salidas de Lozano.

    “Sí, hemos entrenado juntos durante años, ya sé a dónde vas, pero no se trata de eso, no existe ningún problema con Jackson, siempre hemos sido amigos, hemos entrenado juntos varios años y todo está bien, acá el tema es otro”, aclaró.

    Muñoz también desmintió cualquier insinuación de que su relación con Lozano haya afectado su matrimonio actual, aclarando que, aunque no está divorciado oficialmente, tiene documentación de su separación.

    “Llevo meses separado, no estoy divorciado porque el proceso es largo; sin embargo, tengo una separación notarial”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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